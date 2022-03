Reggina, il presidente Gallo sta meglio: “è tornato a lavorare”

3 Marzo 2022 22:01

L’aggiornamento sulle condizioni di salute del presidente Luca Gallo

Il presidente Luca Gallo sta meglio ed è tornato a lavorare. E’ questo l’aggiornamento fornito dal giornalista Maurizio Insardà durante il programma serale di Reggina Tv in merito alle condizioni di salute del patron amaranto, che nelle ultime settimane ha tenuto col fiato sospeso i sostenitori calabresi per un improvviso malore. Dopo il ricovero dunque, l’imprenditore romano sta gradualmente tornando in forma. “Ci auguriamo di vedere presto il presidente allo stadio Granillo, visto che le sue condizioni sono migliorate. Lui ha anche ripreso a lavorare a Roma all’interno della sua azienda. Sono tanti a pensare e dire che forse per la gara contro il Perugia sarà presente, ma io non lo so ancora, non ho avuto modo di sentirlo negli ultimi due giorni per sapere se scenderà a Reggio. Noi ce lo auguriamo, la sua presenza è molto importante per la squadra e la città, per tanti motivi”, ha affermato Insardà.