Reggina, Luca Gallo rompe il silenzio: il Presidente amaranto incontra la stampa in conferenza

16 Marzo 2022 18:08

Il Presidente della Reggina Luca Gallo, a distanza di qualche mese, torna a parlare pubblicamente a stampa e tifosi: lo fa in una conferenza prevista per domani, giovedì 17 marzo, alle ore 17

Luca Gallo rompe il silenzio. Dopo più di un mese dal malore e dall’intervento, il Presidente della Reggina ha deciso di parlare pubblicamente a stampa e tifosi. Tornato a Reggio Calabria la scorsa settimana, durante la partita contro il Perugia la Curva Sud gli ha chiesto chiarezza. Lo ha fatto soprattutto alla luce della vicenda Iiriti e dei mancati pagamenti previsti per lo scorso 16 febbraio, su cui il patron romano non si è ancora espresso. Gallo parlerà in una conferenza stampa che, come informa lo stesso club sul sito ufficiale, avrà luogo domani, giovedì 17 marzo, alle ore 17 presso la sala stampa dello stadio Oreste Granillo.