Reggina, sincerità Galabinov: “mai passati due mesi così difficili come quelli in carriera”

24 Marzo 2022 11:08

Le parole dell’attaccante della Reggina Andrej Galabinov sulla stagione attuale, sul periodo difficile e sugli obiettivi

Arrivato come ciliegina sulla torta del mercato estivo, ha impattato alla grande praticamente da subito, mantenendo la media di quasi un gol a partita all’inizio, nonostante fosse svincolato prima, non avesse quindi preparazione e nonostante una stazza fisica importante. Poi però, complice pure qualche problema fisico, anche lui è rimasto travolto dal periodo negativo coinciso con i tre cambi di allenatore. Andrej Galabinov, attaccante della Reggina, ai microfoni di Pianeta Serie B non si nasconde: “sarò sincero – ha detto – non avevo mai passato una fase così difficile come quei due mesi“. Anche lui è tornato poi al gol (rigore contro il Vicenza) e la squadra si è ripresa: “La partenza è stata buona – ha affermato – ma dopo è subentrato un periodo molto strano, in cui siamo andati in tilt. Ci sono stati vari avvicendamenti in panchina, adesso posso dire che la squadra è più tranquilla, siamo entrati in un buon ritmo. Ero comunque certo che ne saremmo usciti perché siamo una squadra importante. Sono contento che sia andata così, le cose ora stanno procedendo in una maniera molto positiva”.

Interpellato sugli obiettivi, ora che la salvezza è andata praticamente in saccoccia, dimostra di credere ai playoff: “Penso che nel calcio tutto sia possibile, ventuno punti sono tantissimi. In queste sette partite cercheremo di dare il meglio di noi stessi per raggiungere, perché no, i playoff. Qualora ciò non dovesse accadere, sinceramente mi dispiacerebbe, così come a tutti i miei compagni e alla società. Secondo me si può fare, anche con la penalizzazione la distanza dall’ottavo posto non sarebbe eccessiva”.