Reggina, soddisfazione per la squadra femminile: Alessia Strati convocata in Nazionale

13 Marzo 2022 20:03

Convocazione allo Stage azzurro per Alessia Strati, atleta della squadra femminile della Reggina

“Reggina 1914 accoglie con orgoglio e soddisfazione la convocazione, da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio Settore Giovanile e Scolastico, di Alessia Strati (2007), la quale parteciperà allo Stage Nazionale Under 15 Femminile ”Calcio+15” presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI Acquacetosa ”Giulio Onesti” dal 16 al 19 marzo. Ad Alessia, un grosso in bocca al lupo da parte della grande famiglia amaranto”. E’ questa la nota ufficiale della Reggina, che esprime tutta la propria soddisfazione per la convocazione azzurra di Alessia Strati.