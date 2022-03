Reggina, è morto Giorgio Oblach: addio a un grande protagonista della storia amaranto

14 Marzo 2022 23:09

E’ morto Giorgio Oblach, bandiera della Reggina tra gli anni ’50 e ’60: era il vice di Maestrelli quando gli amaranto sfiorarono la prima storica promozione in serie A nel 1966

Lutto in casa Reggina per la morte di Giorgio Oblach, deceduto oggi alla veneranda età di 91 anni nella sua abitazione di Roma: è stato un grande protagonista della storia amaranto, collezionando 169 presenze in partite ufficiali con la maglia amaranto tra gli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60. E’ stato poi l’allenatore in seconda di Tommaso Maestrelli negli corso degli anni ’60 e con lui la Reggina ha ottenuto due promozioni: la prima in serie C nel 1956 quando era ancora un giovane calciatore appena arrivato a Reggio, la seconda da vice di Maestrelli nel 1965. La terza promozione, e più importante, sfumò l’anno successivo e precisamente il 19 giugno 1966 quando con il pareggio 0-0 sul campo del Lecco gli amaranto videro sfumare la promozione in serie A per un solo punto, classificandosi quarti in classifica ad un soffio da quel paradiso che in riva allo Stretto sarebbe rimasto una chimera per altri 33 anni, fino al 1999.

Oblach era nato a Ruda (Udine) il 27 giugno 1930: evidentemente il rapporto tra la Reggina e i friulani era scritto nella pietra con radici antichissime. Oblach, che era un ottimo difensore, ha sempre vissuto con Reggio Calabria nel cuore, lasciando un ricordo splendido in città. Lascia i figli Danilo, Sabrina e Barbara e i nipoti Francesco, Giulia, Alessio e Aurora, a cui la redazione di StrettoWeb porge le più sentite condoglianze. Il club amaranto ha l’occasione per rivolgere un doveroso tributo alla memoria di Oblach nell’importante appuntamento di sabato pomeriggio, allo stadio Granillo, quando la Reggina ospiterà il Cosenza nel derby calabrese in programma per le 14:00.