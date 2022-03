Reggina, Denis consiglia De Laurentiis: “fai il colpaccio e porta Dybala al Napoli”

22 Marzo 2022 17:13

L’attaccante della Reggina German Denis, ex Napoli, consiglia De Laurentiis di portare Dyala – che non rinnoverà con la Juventus – in terra partenopea

Paulo Dybala dalla prossima stagione non sarà più un calciatore della Juventus. Non è stato trovato l’accordo sul rinnovo tra il club bianconero e l’attaccante argentino, libero così di accasarsi in qualsiasi altra squadra a parametro zero. Ed è già partito il toto “nuova destinazione”: Italia (accostato all’Inter per la presenza di Marotta) o estero, magari Premier o Liga. E il Napoli? Non è nella “lista”, ma German Denis lo consiglia vivamente ad Aurelio De Laurentiis: “a lui dico di fare questo colpaccio di mercato e di acquistarlo“, ha detto a Radio Kiss Kiss il giocatore della Reggina che proprio in terra partenopea si è fatto conoscere al calcio italiano. E anche in ottica scudetto, El Tanque tifa per gli azzurri: “Faccio il tifo per il Napoli, avere uno stadio come il Maradona che sostiene è straordinario, sembra di avere un compagno in più in campo. È una stagione strana visto che Inter e Juventus stanno facendo fatica, bisogna approfittarne”.