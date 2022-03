Reggina-Cosenza, niente esodo rossoblu al Granillo: serve la tessera del tifoso. Gli ultras: “non ci saremo, basta divieti”

18 Marzo 2022 15:48

Il gruppo ultras “Anni Ottanta Cosenza” ha annunciato che non sarà presente domani al Granillo per il derby in casa della Reggina a causa dell’obbligo di tessera del tifoso

Era accaduto lo stesso all’andata. Ora la storia, si ripete, ma a parti inverse. Non ci sarà esodo rossoblu al Granillo. In occasione del derby di domani tra Reggina e Cosenza (fischio d’inizio ore 14), ai tifosi ospiti è previsto l’ingresso solo con la tessera del tifoso. Questo, però, non è andato giù agli “ANNI Ottanta Cosenza“, gruppo ultras che ha annunciato che non sarà presente a Reggio Calabria: “Dopo le restrizioni nei confronti degli ultras amaranto nella gara d’andata al San Vito Marulla – si legge nella nota – adesso tocca a noi vederci “vietare” la trasferta di Reggio Calabria, questa volta in un modo a dir poco vergognoso in quanto la decisione è arrivata a sole 48 ore dall’inizio del match stesso! Eravamo convinti che la “tessera del tifoso” fosse uno strumento andato in pensione e che mascherine, green pass e distanziamenti avessero preso il suo posto. Invece no, pur di reprimere e di vietare, non sapendo garantire forse un servizio d’ordine all’altezza, un questore di turno si alza la mattina e rispolvera la tdt! Siamo stanchi di questi squallidi teatrini che conosciamo da tempo e a malincuore ci vediamo costretti a disertare Reggio Calabria. Un derby che perde tutto il suo fascino ma che comunque resta un Derby, proprio per questo chiediamo a chi indosserà la nostra maglia di lottare, sudare e sputare sangue nel nome di COSENZA!”