Reggina-Cosenza, Stellone: “ora non guarderemo più sotto”. Folorunsho: “un mio amico mi ha detto…”

19 Marzo 2022 16:49

Le parole del tecnico amaranto Roberto Stellone al termine del match tra Reggina e Cosenza

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo partiti bene rischiando solo sulla punizione iniziale. Poi nella ripresa hanno cambiato modulo e c’abbiamo messo del tempo a prendere misure ma non è stato facile. Sono partite difficili, loro non avevano nulla da perdere e noi avevamo timore”. Lo ha detto il tecnico amaranto Roberto Stellone al termine del match tra Reggina e Cosenza. “Dopo questa vittoria – ha proseguito – non penseremo più a sotto e non è detto che non ci possiamo non provare fino alla fine guardando su. Folorunsho e Rivas hanno giocato in maniera diversa rispetto a martedì. A Cittadella hanno cercato la profondità, oggi hanno giocato più in verticale. Ho cambiato Kupisz perché era ammonito e non volevo rischiare un secondo giallo visto che Caso lo puntava. Giraudo invece ha chiesto il cambio per un fastidio. Turati questa notte è stato poco bene a livello intestinale. Il rigore? Non ho visto.

In sala stampa anche Folorunsho: “Con Rivas ci gioco molto bene insieme ma perché spesso lo facevamo l’anno scorso. Se devo ricoprire questa posizione, lo faccio senza problemi e non mi importa dove gioco. In queste partite gioco meno vicino alla porta e ho meno occasioni, ma è un fattore di campo perché il mister mi chiede determinate cose e questo lo accetto. Oggi mi si è chiesa un altro tipo di partita, ma fisicamente sto bene. Avevo parlato con il mio migliore amico: 15 minuti prima del match mi aveva scritto che avremmo vinto 1-0 e che avrei segnato io, ma l’ho letto dopo. Lui sapeva quanto ci tenessi a segnare e già ho detto quanto ci tenessi per tornare. Alla rifinitura abbiamo provato a tirare i rigori, sono stato scelto io perché ero stato quello che li ha battuti meglio e Rivas mi ha lasciato il pallone. E’ ovvio che poi in partita dipende anche da chi se la sente e io me la sentivo. Obiettivi? Pensare gara dopo gara, quando sono arrivato a gennaio l’obiettivo era la salvezza”.