La Reggina sotto la Sud e quella frase di Stellone che non passa inosservata: “ce tocca annà…” | VIDEO

31 Marzo 2022 23:17

Dopo il derby contro il Cosenza, gli ultras della Reggina chiamano la squadra sotto la Sud: lo capisce anche Stellone che, in dialetto romano, dice ai suoi ragazzi di andare

La Reggina ha appena vinto il derby contro il Cosenza. Sono gli attimi subito successivi al triplice fischio dopo una gara sofferta, combattuta, con il brivido finale. Gli ultras, che per l’occasione hanno sfoggiato una delle migliori coreografie della storia, vogliono la squadra sotto la Curva. Li chiamano, a gran voce. Insistono. E i calciatori amaranto capiscono. Stellone, lo capisce. Il mister si rivolge ai suoi ragazzi e, in dialetto romano, gli chiede: “Ma vogliono che andiamo là?”. “E allora tocca annà”. “Volemo annà?”. Risposta affermativa. E così l’allenatore richiama tutti, li raccoglie, aspetta e poi… tutti a prendersi l’applauso, l’abbraccio e il nuovo coro della Sud, a coronamento di un pomeriggio fantastico e a dimostrazione – per l’ennesima volta – del grande lavoro svolto dal tecnico per rimettere in sesto un gruppo sereno e unito. Di seguito il VIDEO dei canali ufficiali amaranto che colgono proprio i secondi sopracitati, piccolo anteprima dell’episodio numero 24 di Reggina Inside.