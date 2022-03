Reggina-Cosenza 1-0, amaranto in vantaggio: Folorunsho non sbaglia dal dischetto! | LIVE

19 Marzo 2022 14:22

Reggina-Cosenza, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

E’ derby al Granillo. Uno dei più sentiti in casa amaranto, uno di quelli – per storia e tradizione – più importanti in Calabria. Di fronte Reggina e Cosenza. La squadra di Stellone, reduce dal pari di Cittadella, si avvicina sempre più alla salvezza ma si allontana sempre più dai playoff, anche al netto della penalizzazione. La compagine rossoblu, invece, è in piena bagarre playout e avvelenata per il pari del Marulla contro il Lecce arrivato in pieno recupero. Per questo, in panchina non siede il tecnico Bisoli, squalificato dopo le scaramucce a fine gara con Baroni. Come sempre, StrettoWeb segue il match in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Reggina-Cosenza, cronaca testuale live

36′ – FOLORUNSHO NON SBAGLIAAA! REGGINA IN VANTAGGIOOOO! The Mask torna al gol con la maglia amaranto, un anno dopo circa: pallone a sinistra del portiere, che indovina l’angolo ma non intercetta. E il Granillo si scalda: tutti a saltare “chi non salta è un cosentino”.

34′ – Rigore per la Reggina! Di Chiara mette in mezzo, Folorunsho steso nettamente, l’arbitro dà il vantaggio, Kupisz si avventa sul pallone e anch’egli viene steso. Nessun dubbio: dagli 11 metri c’è Folorunsho.

30′ – Stellone inverte i quinti: Giraudo va a sinistra e Kupisz a destra.

26′ – Folorunsho e Rivas in costante pressione sui difensori ospiti, spesso in difficoltà in fase di uscita.

23′ – Ammonito Caso per fallo su Hetemaj. Vibranti proteste dell’attaccante rivolte all’arbitro e rischio di una sanzione più severa. Giocatore graziato.

21′ – Super azione della Reggina, ma è fuorigioco! Kupisz, Cortinovis e Di Chiara fraseggiano bene in area, il talentino scuola Atalanta tira ma Matosevic respinge. Poi l’arbitro alza la mano e segnala l’offside dell’assistente.

12′ – Rivas mette in mezzo, Folorunsho non ci arriva per un soffio in spaccata.

10′ – Traversa di Liotti, Cosenza a un passo dal vantaggio! Sfiorato il gol dell’ex: l’esterno prende in pieno il legno su punizione, poi il pallone tocca la linea ed esce.

8′ – Ammonito anche Kupisz, dopo errato disimpegno in zona pericolosa. Punizione dal limite per il Cosenza.

2′ – Subito occasionissima per la Reggina! La punizione di Di Chiara è pericolosa e il pallone rasenta la traversa. Bellissima atmosfera al Granillo.

1′ – Reggina-Cosenza, partiti! Comincia il derby. Squadra amaranto con casacca particolare: maglia amaranto con pantaloncini neri. Nel primo tempo la squadra di Stellone attaccherà verso la Sud. E dopo pochi secondi c’è già il primo ammonito: Rigione, per fallo su Rivas. E’ subito pericolosa punizione dal limite per gli amaranto.

Reggina-Cosenza, prepartita

13.59 – Squadre in campo. Spettacolo Sud: la coreografia è bellissima, con i simboli di Reggio Calabria e i fumogeni sullo sfondo. Minuto di silenzio per ricordare Giorgio Oblach, ex giocatore della Reggina scomparso qualche giorno fa.

13.54 – Lo speaker annuncia le formazioni ufficiali, poco più di 5 minuti all’inizio della sfida. La Curva Sud è pronta a srotolare la coreografia annunciata.

13.37 – Squadre in campo per il riscaldamento. Il Granillo comincia a riempirsi, anche se neanche oggi ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.

Reggina-Cosenza, le formazioni ufficiali

Confermate le impressioni della vigilia. Tornano Micai (Turati neanche in panchina) e Cionek in difesa, con Di Chiara nuovamente braccetto. A centrocampo rientrano Crisetig, Hetemaj e Cortinovis, mentre davanti è confermata la “strana coppia” Folorunsho-Rivas. Stellone se la gioca nuovamente, dunque, senza punti di riferimento.

Reggina (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj, Crisetig, Cortinovis, Kupisz; Folorunsho, Rivas. A disposizione: Aglietti, Adjapong, Franco, Stavropoulos, Bellomo, Bianchi, Ejjaki, Lombardi, Diop, Galabinov, Montalto, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Cosenza (3-4-1-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Venturi; Situm, Kongolo, Vallocchia, Liotti; Caso; Millico, Larrivey. A disposizione: Sarri, Carraro, Pandolfi, Vaisanen, Sy, Gerbo, Florenzi, Voca, Arioli, Hristov, Laura, Di Pardo. Allenatore: Chiodi.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia. Assistenti: Alessandro Cipressa di Lecce e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo. IV ufficiale: Valerio Maranesi di Ciampino. VAR: Luca Massimi di Termoli. A-VAR: Pietro Dei Giudici di Latina.