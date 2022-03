Reggina-Cosenza, le possibili scelte di Stellone: davanti possibile conferma della “strana coppia”

18 Marzo 2022 21:18

Reggina-Cosenza, la probabile formazione amaranto: nel dettaglio le possibili scelte del tecnico Roberto Stellone per fronteggiare la compagine di Bisoli

Cambierà Roberto Stellone, come sempre, ma meno rispetto a quanto fatto tra Perugia e Cittadella. Reggina-Cosenza di domani è l’ultima gara di questo allucinante tour de force, l’ultima gara prima della sosta e del successivo rush finale. E’, quindi, anche l’ultima gara in cui il tecnico amaranto chiederà un ulteriore sforzo a coloro che più di altri hanno tirato tantissimo la carretta in questo mese e mezzo. Quali, dunque, le possibili scelte di formazione?

In conferenza, Stellone non si è sbilanciato sul portiere: “vedrete domani”, ha affermato. Da normali rotazioni dovrebbe giocare Micai. Davanti a lui è previsto il possibile ritorno di Cionek, con Amione e Di Chiara (che torna braccetto) a completare il reparto. A centrocampo si registra il rientro di Crisetig dopo la squalifica e la presenza di Hetemaj, che da rotazioni dovrebbe giocare dall’inizio. Ai lati scalpitano Giraudo e Lombardi o Kupisz, a meno che questi non venga confermato mezz’ala – come a Cittadella – qualora Folorunsho dovesse restare sottopunta. Altra ipotesi è quella di Cortinovis, a fare da collante tra i reparti nel caso in cui Folorunsho giostrasse dietro Rivas, come martedì. Su questo, Stellone si è sbilanciato: “è molto probabile”, ha detto in riferimento alla possibilità che giochino nuovamente loro davanti, quindi senza alcun riferimento offensivo. Anche se Montalto, Galabinov e Tumminello risultano tra i convocati, infatti, l’emergenza in attacco resta. I primi due sono acciaccati, il terzo è guarito dalla febbre ed è l’unico che ha qualche chance per giocare dall’inizio, a far coppia magari con Rivas e con Folorunsho sulla linea mediana.