Reggina-Cosenza 1-0, le pagelle di StrettoWeb: Folo-Rivas due zanzare, Cionek torna a giganteggiare

19 Marzo 2022 16:25

E’ appena terminato il derby del Granillo tra Reggina e Cosenza: queste, come di consueto dopo il triplice fischio, le pagelle di StrettoWeb

La Reggina vince battendo il Cosenza al termine di un derby pazzesco, bellissimo e dal finale incredibile. Di seguito le nostre pagelle.

Micai 6 – “Scusi, chi ha fatto palo?”. Il tiro di Liotti neanche lo vede, gli passa davanti e lui lo agguanta. Poi quasi sempre normale amministrazione.

Cionek 7 – Le prende tutte! Non passa nulla, vince ogni anticipo e si lancia spesso in assoli palla al piede che ricordano il miglior Baresi, spinto da una Sud che oggi è caldissima.

Amione 6.5 – Oggi meno bene di altre volte, fregato spesso dal vento su qualche scelta di tempo aerea, ma al suo fianco ha altre due garanzie. Nel finale rischia di finire male, ma il suo tocco non c’è ed è il primo ad esultare quando l’arbitro annulla il Var.

Di Chiara 6.5 – Anche oggi gioca un po’ dove gli pare, come me al calcetto del giovedì. Torna braccetto, poi si sposta largo con l’ingresso di Stavropoulos. Prestazione? Inutile sottolinearlo: è prezioso quando salva sulla linea pochi secondi dopo della traversa ospite nella ripresa.

Giraudo 6.5 – Solita prestazione di corsa e sostanza: oggi si occupa più di difendere che di offendere, cambiando lato.

Hetemaj 6.5 – Cuore e polmoni, come sempre. Tira la carretta fino alla fine ma è prezioso ed è l’ultimo a mollare.

Crisetig 6.5 – Attento, concentrato e ordinato, senza infamia né lode.

Cortinovis 6.5 – Da mezz’ala, bada molto più del solito a guardarsi dietro, ma quando dà del tu al pallone crea sempre pericoli: sfiora il gol ma è offside, serve Rivas sul filo (che segna) ma è offside. Oggi ha un conto aperto col fuorigioco.

Kupisz 7 – Una delle migliori prestazioni da quando è in amaranto: oggi, alla solita sostanza, aggiunge anche un po’ di tecnica e quegli inserimenti già intravisti a Cittadella; in uno di questi provoca il rigore del vantaggio.

Folorunsho 7 – Lo voleva di nuovo, il gol, dopo averlo sfiorato a Cittadella. Il primo rigore è su di lui, non fischiato per il vantaggio, ma è destino. E lui va a prendersi quel pallone ed è di nuovo… The Mask, un anno dopo. Gol meritato. Guida il pressing della squadra invitando i compagni a stare alti.

Rivas 7 – Gara di sacrificio, corsa, pressing ma anche di buone trame. Con Folorunsho si trova a meraviglia e meriterebbe anche il gol, che solo l’assistente gli impedisce per fuorigioco.

dal 46′ Adjapong 6.5 – Entra per tenere a bada Caso e Kongolo con la sua velocità e lo fa bene.

dal 61′ Stavropoulos 6.5 – Buon ingresso, entra per dar manforte in una fase difficile.

dal 61′ Bianchi 6 – Corsa ed equilibrio, sostituisce un Cortinovis più offensivo.

dal 73′ Galabinov 6 – Messo in quel momento per tenere il pallone lontano.

All. Stellone 6.5 – Se la gioca bene all’inizio, con un grande approccio, l’intensità e il pressing della coppia rapida Folorunsho-Rivas, senza punti di riferimento, ma intorno all’ora di gioco la squadra va a corto di benzina e deve ricorrere ai cambi. Rischia, soffre e nel finale è anche un po’ fortunato.