Reggina-Cosenza, i convocati di Stellone: confermato Diop, c’è Faty

18 Marzo 2022 19:09

I convocati amaranto scelti dal tecnico Roberto Stellone per il derby di domani al Granillo tra Reggina e Cosenza

Sono 25 i convocati del tecnico amaranto Roberto Stellone per Reggina-Cosenza di domani (fischio d’inizio ore 14). Fuori per squalifica Loiacono, che si aggiunge ai già annunciati Aya, Lakicevic, Menez e Denis. La speranza è che tutti possano recuperare dopo la sosta. Rientrano, seppur a mezzo servizio, Montalto e Galabinov, mentre tornano abili e arruolabili Crisetig, Cortinovis e Tumminello. Sorpresa Faty: è reintegrato e convocato, anche se ha un fastidio, come annunciato da Stellone in conferenza stampa. Convocato di nuovo il giovane Diop dalla Primavera.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Cionek, Di Chiara, Franco, Giraudo, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Faty, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi, Rivas.

Attaccanti: Diop, Galabinov, Montalto, Tumminello.

Indisponibili: Aya, Lakicevic, Loiacono, Menez, Denis.