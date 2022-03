Reggina-Cosenza: “Complimenti al nostro 12° uomo in campo, la Curva Sud!”. Il pensiero di Don Zampaglione per il derby

19 Marzo 2022 18:54

“Complimenti al nostro 12° uomo in campo, la curva Sud!!!! Invito tutti i tifosi ad andare allo stadio per sostenere la squadra amaranto….Salviamoci e proviamo a raggiungere i… play-off…#FORZAREGGINA. P.S. Auguri a tutti i papà in particolare a quelli che sono deceduti a causa di questa assurda guerra…”. E’ il pensiero espresso su Facebook da Don Zampaglione. Il sacerdote, nel fare gli auguri a tutti i papà, si complimenta con la Curva Sud della Reggina per la bellissima coreografia di oggi nel derby contro il Cosenza.