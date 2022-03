Reggina-Cosenza, che derby! Granillo infuocato, traverse, rigori e finale da infarto, ma la Calabria è ancora amaranto!

19 Marzo 2022 16:03

Reggina-Cosenza, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Siete vivi? Sì, perché dopo un finale del genere non è così scontato! Se qualcuno ha voluto mettere a dura prova il proprio cuore, il derby di oggi è bastato e avanzato. La Reggina ha battuto il Cosenza al termine di un match bellissimo, intenso, davanti a un Granillo ribollente e con un finale da cuori fortissimi. A deciderlo è Folorunsho, che torna a segnare un anno dopo circa.

La partita. L’atmosfera è bellissima, l’avvio di match è bellissimo. Passano pochi secondi, Rigione si becca il giallo e Di Chiara rasenta la traversa su punizione. Al 10′, invece, è Liotti a farla tremare, la traversa, sempre su punizione, sfiorando il gol dell’ex. Non c’è un attimo di tregua: c’è intensità, pressing, qualche fallo di troppo, cori e sfottò da una parte dell’altra, ma manca il gol. Che arriva dopo la mezz’ora: Di Chiara mette in mezzo, Folorunsho si avventa sulla sfera ma viene atterrato. E’ rigore, ma l’arbitro assegna il vantaggio perché Kupisz può battere a botta sicura. Atterrato anche lui, è ancora rigore. Folorunsho si prende il pallone, realizza e torna ad esultare al Granillo quasi un anno dopo. Prima del duplice fischio, poi, annullato il gol a Rivas per fuorigioco. Nella ripresa meno occasioni, ma le emozioni non mancano: la Reggina abbassa il baricentro col passare dei minuti, il Cosenza prende metri e impensierisce più volte i difensori con Kongolo e Caso. La seconda traversa si materializza, così, per i Lupi, prima dell’episodio finale. Kongolo scappa via in area, Amione lo atterra, l’arbitro corre velocemente verso il giocatore rossoblu come a volerlo ammonire, ma poi assegna il dischetto. Proteste della Reggina, ma poi il direttore di gara va al Var e lo annulla, e tutto il Granillo esulta come se fosse un gol. E finisce così. Così cambia la classifica dopo questa gara e dopo i risultati odierni.

MONZA 57 CREMONESE 56 LECCE 56 PISA 55 BRESCIA 53 BENEVENTO 51 ASCOLI 49 FROSINONE 48 PERUGIA 46 CITTADELLA 44 REGGINA 43 TERNANA 41 PARMA 39 COMO 38 SPAL 32 ALESSANDRIA 25 COSENZA 24 VICENZA 21 CROTONE 19 PORDENONE 13

Reggina-Cosenza 1-0, il tabellino

Marcatori: 37′ Folorunsho

Note – Spettatori: 4.932 di cui 128 ospiti. Ammoniti: Rigione (C), Kupisz (R), Caso (C), Di Chiara (R), Vallocchia (C), Adjapong (R), Cionek (R), Amione (R), Larrivey (C), Stavropoulos (R), Sy (C). Calci d’angolo: 4-5. Recupero: 1′ pt, 5′ st.

Reggina-Cosenza, cronaca testuale live

90’+6 – E’ finita, la Reggina vince il derby per 1-0 al termine di un finale pazzesco!

90’+2 – L’arbitro va a vederlo al Var. NON E’ RIGORE! Si resta sull’1-0.

90’+1 – Rigore per il Cosenza! Amione atterra Kongolo, uno dei più pericolosi in questa ripresa. L’arbitro si avvicina velocemente verso il giocatore rossoblu, sembrerebbe per un giallo legato ad una eventuale simulazione, ma poi assegna il tiro dal dischetto.

90′ – Sono cinque i minuti di recupero.

89′ – Giallo per Stavropoulos e per Sy, si attende la segnalazione del recupero.

86′ – Caso cade in area, non c’è rigore, ma si crea una mini rissa in area amaranto. Ora si riprende.

82′ – Ammonito Cionek, che si fa male in occasione del fallo e chiede l’intervento dei medici, i quali intervengono prontamente.

79′ – La Reggina ora soffre e si fa schiacciare, non riuscendo a uscire dalla zona calda. E’ stanca, la squadra di Stellone, che gioca di rimessa approfittando degli spazi lasciati dagli ospiti.

77′ – Cosenza sfortunato, altra traversa clamorosa! Azione insistita, mischia in area con la difesa amaranto non in grado di respingere, poi un tiro a due passi dalla porta fa tremare la traversa ed esce. Secondo legno per i Lupi.

73′ – Entra Galabinov: altro cambio per Stellone, che inserisce il gigante bulgaro per Rivas.

71′ – Il copione del match ora è chiaro: la Reggina gestisce, mantenendo il baricentro alto e difendendo bene gli attacchi del Cosenza, finora poco pericoloso.

70′ – La Sud è ancora calda: “Siamo solo noi, la Calabria siamo solo noi”, cantano gli Ultras.

61′ – Altri due cambi per la Reggina: escono Giraudo e Cortinovis, entrano Stavropoulos e Bianchi. Di Chiara passa a quinto di centrocampo.

58′ – Giallo anche per Adjapong.

52′ – Cosa ha sprecato Folorunsho! Servito dalla sinistra, un rimpallo lo favorisce, ma a due passi dalla porta il suo tiro al volo finisce sull’esterno della rete.

51′ – Ammonito anche Vallocchia.

49′ – Giallo per Di Chiara: entrata in ritardo su Di Pardo.

46′ – Comincia la ripresa: per la Reggina entra Kupisz per Adjapong. Doppio cambio nel Cosenza: entrano Di Pardo e Laura.

SECONDO TEMPO

DATO SPETTATORI – I presenti oggi al Granillo sono 4.932, di cui 128 ospiti. E’ il dato ufficiale comunicato dalla Reggina.

45’+1 – Finisce il primo tempo del derby Reggina-Cosenza: 1-0 il parziale per via del rigore realizzato dal Folorunsho, nel finale annullato il raddoppio di Rivas per fuorigioco.

45′ – E’ uno il minuto di recupero assegnato dall’arbitro.

43′ – La Reggina trova il raddoppio, ma è offside: Cortinovis ruba palla e serve il filtrante per Rivas, che batte Matosevic. L’assistente alza la bandierina e il Var conferma il fuorigioco.

36′ – FOLORUNSHO NON SBAGLIAAA! REGGINA IN VANTAGGIOOOO! The Mask torna al gol con la maglia amaranto, un anno dopo circa: pallone a sinistra del portiere, che indovina l’angolo ma non intercetta. E il Granillo si scalda: tutti a saltare “chi non salta è un cosentino”.

34′ – RIGORE PER LA REGGINA! Di Chiara mette in mezzo, Folorunsho steso nettamente, l’arbitro dà il vantaggio, Kupisz si avventa sul pallone e anch’egli viene steso. Nessun dubbio: dagli 11 metri c’è Folorunsho.

30′ – Stellone inverte i quinti: Giraudo va a sinistra e Kupisz a destra.

26′ – Folorunsho e Rivas in costante pressione sui difensori ospiti, spesso in difficoltà in fase di uscita.

23′ – Ammonito Caso per fallo su Hetemaj. Vibranti proteste dell’attaccante rivolte all’arbitro e rischio di una sanzione più severa. Giocatore graziato.

21′ – Super azione della Reggina, ma è fuorigioco! Kupisz, Cortinovis e Di Chiara fraseggiano bene in area, il talentino scuola Atalanta tira ma Matosevic respinge. Poi l’arbitro alza la mano e segnala l’offside dell’assistente.

12′ – Rivas mette in mezzo, Folorunsho non ci arriva per un soffio in spaccata.

10′ – Traversa di Liotti, Cosenza a un passo dal vantaggio! Sfiorato il gol dell’ex: l’esterno prende in pieno il legno su punizione, poi il pallone tocca la linea ed esce.

8′ – Ammonito anche Kupisz, dopo errato disimpegno in zona pericolosa. Punizione dal limite per il Cosenza.

2′ – Subito occasionissima per la Reggina! La punizione di Di Chiara è pericolosa e il pallone rasenta la traversa. Bellissima atmosfera al Granillo.

1′ – Reggina-Cosenza, partiti! Comincia il derby. Squadra amaranto con casacca particolare: maglia amaranto con pantaloncini neri. Nel primo tempo la squadra di Stellone attaccherà verso la Sud. E dopo pochi secondi c’è già il primo ammonito: Rigione, per fallo su Rivas. E’ subito pericolosa punizione dal limite per gli amaranto.

Reggina-Cosenza, prepartita

13.59 – Squadre in campo. Spettacolo Sud: la coreografia è bellissima, con i simboli di Reggio Calabria e i fumogeni sullo sfondo. Minuto di silenzio per ricordare Giorgio Oblach, ex giocatore della Reggina scomparso qualche giorno fa.

13.54 – Lo speaker annuncia le formazioni ufficiali, poco più di 5 minuti all’inizio della sfida. La Curva Sud è pronta a srotolare la coreografia annunciata.

13.37 – Squadre in campo per il riscaldamento. Il Granillo comincia a riempirsi, anche se neanche oggi ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.

Reggina-Cosenza, le formazioni ufficiali

Confermate le impressioni della vigilia. Tornano Micai (Turati neanche in panchina) e Cionek in difesa, con Di Chiara nuovamente braccetto. A centrocampo rientrano Crisetig, Hetemaj e Cortinovis, mentre davanti è confermata la “strana coppia” Folorunsho-Rivas. Stellone se la gioca nuovamente, dunque, senza punti di riferimento.

Reggina (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj, Crisetig, Cortinovis, Kupisz; Folorunsho, Rivas. A disposizione: Aglietti, Adjapong, Franco, Stavropoulos, Bellomo, Bianchi, Ejjaki, Lombardi, Diop, Galabinov, Montalto, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Cosenza (3-4-1-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Venturi; Situm, Kongolo, Vallocchia, Liotti; Caso; Millico, Larrivey. A disposizione: Sarri, Carraro, Pandolfi, Vaisanen, Sy, Gerbo, Florenzi, Voca, Arioli, Hristov, Laura, Di Pardo. Allenatore: Chiodi.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia. Assistenti: Alessandro Cipressa di Lecce e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo. IV ufficiale: Valerio Maranesi di Ciampino. VAR: Luca Massimi di Termoli. A-VAR: Pietro Dei Giudici di Latina.