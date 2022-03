Reggina, Cortinovis e Turati in Under 21 ma Nicolato denuncia: “i nostri giovani giocano poco, costretti a pescare in C o oriundi”

21 Marzo 2022 18:13

Il c.t. dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato punta il dito contro il poco utilizzo dei giovani da lui convocati e impiegati in azzurro: tra questi figurano anche i due calciatori della Reggina Turati e Cortinovis, che il campo però lo stanno vedendo con una certa continuità

L’Italia Under 21 si è riunita oggi in vista del doppio impegno di qualificazioni europee contro Montenegro (venerdì alle ore 18.30) e Bosnia (martedì prossimo, 29 marzo, ore 17.30). Tra i 27 convocati ci sono anche i due calciatori della Reggina Stefano Turati e Alessandro Cortinovis, già nel gruppo da un po’. Per i due giovanotti amaranto questo è l’anno del “salto” tra i grandi. Il portiere lo aveva già assaggiato nello storico esordio allo Juventus Stadium di qualche anno fa, il centrocampista invece no. Al Granillo, però, hanno conosciuto il “sapore” del calcio dei Prof, trovando continuità in una piazza calda come quella di Reggio Calabria.

Eppure, il c.t. Paolo Nicolato non è contento. Non di loro e non delle loro prestazioni, ma dello scarso impiego – in generale – dei calciatori da lui convocati e utilizzati in azzurro. “Il calcio italiano – ha detto – rischia di subire questa situazione, abbiamo bisogno di ragazzi per la Nazionale A. Se continuiamo così, dovremo pescare dalla Serie C o trovare oriundi. In attacco praticamente non gioca più nessuno. L’Europa ci sta insegnando molte cose, dobbiamo avere umiltà e occhi. In alcuni reparti non gioca nessuno. Sono preoccupato, spero non ci siano infortuni”, le parole dell’allenatore, che punta il dito contro il poco utilizzo soprattutto degli attaccanti. E’ da considerare che, tra i 27, Turati e Cortinovis sono tra quelli maggiormente utilizzati, seppur in Serie B. Il portiere si sta ben alternando con Micai, mentre il talentino scuola Atalanta qualche settimana fa ha anche trovato il primo gol.