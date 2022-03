Reggina, Amione: “stavo per smettere, Stellone mi ha dato fiducia. Denis mi chiamava tutti i giorni…”

27 Marzo 2022 18:25

Intervista al difensore del Verona, in prestito alla Reggina, Bruno Amione, che affronta anche argomenti extra calcistici

Neanche un minuto all’andata, punto fermo al ritorno. Alzi la mano, adesso, chi vorrebbe Bruno Amione in panchina. Nessuno, dalle parti di Reggio Calabria. Per necessità (ma non solo), Stellone lo ha utilizzato in pianta stabile quasi subito dal suo arrivo alla Reggina. E non lo ha più tolto. E il giovane difensore non ha mai pensato, neanche per un secondo, di andare via a gennaio. Voleva giocarsi le sue chance qui e ha avuto ragione. E’ quanto confessa in un’intervista a CalcioHellas.it, parlando anche di un momento difficile in adolescenza e dell’idea di dire “stop” al calcio per via di alcuni problemi familiari.

“Quando sono arrivato qua non ho giocato fino a gennaio, ma Stellone mi ha dato fiducia e ora mi sento bene anche fisicamente. Sono felice. Sto giocando e questo è l’importante. Io mi sono sempre allenato al 100%, anche con altri allenatori, ma lui mi ha visto e mi ha schierato”, ha detto Amione. Meglio difesa a 4 o a 3? Il giovane giocatore non ha dubbi: “Con la Primavera giocavo come terzino sinistro, ruolo che ho ricoperto anche in Argentina, poi a Verona ho giocato anche nella difesa a tre come sto facendo qui. Preferisco giocare così che a quattro”. E, come detto, a gennaio ha anche allontanato alcune richieste. “A gennaio eri stato richiesto da Lanus, Racing e Rosario Central, ma sei rimasto alla Reggina…”, la domanda del giornalista: “È stato il momento più difficile perché non avevo mai giocato. Al mio agente avevo detto che volevo rimanere in Italia: qui sto bene e volevo aspettare la possibilità di giocare“, ha risposto Amione.

Il difensore parla anche del ruolo di Denis, argentino come lui, e della sua famiglia: “È un grande compagno, è importante trovare un altro argentino, con lui facciamo l’asado. Quando sono arrivato mi ha aiutato molto. Durante la trattativa mi ha chiamato il ds Taibi e poi tutti i giorni German per convincermi. È per questo che sono venuto qui. La mia famiglia? Mi ha seguito prima a Verona e poi a Reggio. A capodanno siamo tornati a Verona, dove ho ancora la casa. Quando ero in Argentina gli avevo detto che sarebbero dovuti venire sempre con me”.

Famiglia che lo ha aiutato anche quando stava per smettere. “Io ho iniziato a giocare a Santa Fe e poi sono andato a Cordoba per giocare nel Belgrano quando avevo 14 anni. Un giorno mia nonna si è sentita male – ha raccontato Amione – a distanza di 3 giorni mia mamma è tornata a Santa Fe e le hanno detto che era morta. Io non sono potuto andare al funerale perché ci vogliono 10 ore di macchina. Sono dovuto rimanere a Cordoba ed è stato un momento difficile: l’infanzia l’ho passata insieme a lei e non volevo più giocare a calcio. La mia famiglia mi ha aiutato a continuare a giocare ed è arrivata la chiamata della nazionale Sub15, poi le ho dedicato il gol e la vittoria in finale contro il Brasile al Sudamericano Sub15″.