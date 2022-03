Aglietti torna a parlare di Reggina: “avevo chiesto Cancellieri, ma…” E poi esalta Amione: “un fenomeno”

23 Marzo 2022 20:40

Le parole dell’ex allenatore della Reggina Alfredo Aglietti su due richieste fatte al club in estate, tra cui Amione, tuttavia mai utilizzato ed “esploso” solo con Stellone

L’ex allenatore della Reggina Alfredo Aglietti torna a parlare degli amaranto a distanza di qualche mese dall’esonero. I riferimenti sono a qualche richiesta di mercato fatta in estate al club: una andata a buon fine e una no. Si tratta di due calciatori di proprietà di un’altra sua ex squadra, l’Hellas Verona, dal momento che ha rilasciato un’intervista a ‘Telenuovo’, emittente tv veneta. “Mi piaceva moltissimo Cancellieri ma non sono riuscito a portarlo – ha detto – mentre ce l’ho fatta con Amione. Con me ha giocato poco perché non era ancora pronto ma adesso sta giocando e vi assicuro che il Verona ha tra le mani un altro ‘fenomeno‘”. Il giovane difensore sudamericano, che ora sta facendo grandi cose con Stellone, era stato chiesto dunque da Aglietti, che però non lo ha utilizzato neanche un minuto, spiegando i motivi. A quanto pare, però, lui e la società ci avevano visto lungo.