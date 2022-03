Rai, stop su Orsini: il professore non sarà messo sotto contratto

24 Marzo 2022 12:00

Il docente rilancia: “parteciperò gratuitamente per difendere la libertà”

La direzione di Rai 3, dopo le polemiche avanzate da diversi membri del Pd, e d’intesa con l’amministratore delegato della Rai, “ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto” originato su iniziativa del programma “Carta Bianca” che “prevedeva un compenso per la presenza del professor Alessandro Orsini nella trasmissione”. La cifra corrisposta ammontava a circa 12 mila euro per sei puntate. Lo rende noto un comunicato della Rai.

“Apprendo che la Rai ha deciso di rescindere il mio contratto stipulato per sei puntate con Carta Bianca. Molte altre trasmissioni di informazione mi avevano offerto compensi ben superiori a quello della Rai. Ho scelto Bianca Berlinguer perché penso che sia una garanzia di libertà. Questa libertà va difesa. Per questo motivo, annuncio che sono pronto a partecipare alla trasmissione di Bianca Berlinguer gratuitamente”, scrive Orsini sui social.