Elezioni Comunali Messina, Raffa risponde a De Luca: “il vero problema è che non c’è un progetto chiaro”

10 Marzo 2022 13:05

Elezioni Comunali Messina, Angela Raffa (M5S) propone Sorrenti come candidato a sindaco

“In merito alle dichiarazioni rilasciate dall’On. Antonio De Luca (a titolo personale come quelle di chiunque altro nel M5S vista la mancanza di organi di partito). Lascio cadere le polemiche ed invito invece tutto il campo progressista a presentare idee e proposte. Lasciamo da parte i veti. Alchimie, giochini politici e posizionamento di correnti e poltrone non interessano ai cittadini (e francamente nemmeno a me). A pochi giorni dalla presentazione delle liste, non c’è nemmeno un nome ed un progetto. Io credo sia questo il problema”. Così in una nota la deputata Angela Raffa del Movimento 5 Stelle. “Se la mia proposta piace, lo si dica. Del resto non è certo l’unica indiscrezione o nome, che deputati ed esponenti della coalizione hanno girato alla stampa. Che vuol dire ‘bruciare un nome’? Se dispiace che il nome di Sorrenti venga ‘bruciato’, la soluzione è semplice: Sostenetelo. Anche perché della coalizione di centro sinistra, chi si sta schierando contro e ponendo veti è solo lo stesso Antonio De Luca. Non leggo prese di posizione contrarie da parte delle altre forze politiche. Se invece, come sembrerebbe da quanto riportato dai giornali, Antonio De Luca non ritiene il Sig. Domenico Sorrenti adeguato a guidare una squadra “capace di interpretare correttamente le complesse sfide del PNRR e scongiurare il rischio dell’imminente dissesto finanziario”. Va bene, è un’opinione. Lo dica chiaramente e presenti una proposta alternativa. Lasciamo stare le frasi di rito del ‘persona degnissima e per bene’. Parliamo chiaro ai cittadini. Solo così la nostra proposta politica sarà credibile e condivisibile. Personalmente ritengo che il Sig. Domenico Sorrenti sia una persona che ha dimostrato coi fatti le sue capacità. Al di là di coloro che sono bravi a chiacchiere e teorie, lui ha concretamente raggiunto risultati importanti. Simbolo di riscatto e successo, conseguito con lavoro di squadra, determinazione e capacità, superando ogni ostacolo. La sua disponibilità a dare comunque un contributo positivo per il bene di Messina, al di là di candidature personali e schieramenti, io la accolgo come una notizia positiva, un valore aggiunto di cui tutta la città ed anche la coalizione dovrebbe ben essere felice”, conclude Raffa.