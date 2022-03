Quanto costano adesso benzina e diesel? I nuovi prezzi dopo i tagli delle accise sul carburante

23 Marzo 2022 12:55

Come cambiano i prezzi di benzina e diesel dopo il provvedimento del Governo riguardante i tagli delle accise sul carburante

Per far fronte al rincaro carburante, il Governo ha deciso di operare un taglio delle accise di 25 centesimi. La misura, che con l’Iva al 22% ha portato a uno sconto di 30 centesimi, è entrata in vigore proprio da ieri. Ma come sono cambiati i prezzi di benzina e diesel dopo il provvedimento? In alcuni distributori di benzina, la scorsa settimana, si era arrivati anche ai 2,30 al self service, con il diesel che aveva superato la verde. Poi una leggera diminuzione nei giorni scorsi e i nuovi listini già intravisti ieri. I prezzi si sono assestati, in media nazionale, poco sopra quota 1,7 euro/litro per la benzina e gasolio e intorno a 0,85 euro/litro sul Gpl. Un prezzo che ritorna ai registrati tra fine 2021 e inizio 2022, prima della grande accelerazione che aveva portato al raggiungimento e al superamento dei 2 euro. Da ricordare che questo provvedimento, tuttavia, sarà in vigore fino a fine aprile, dopodiché – salvo nuove decisioni – verrà riaggiunta l’accisa di 25 centesimi.

“Il prezzo di benzina e diesel in Italia è in linea con quello nei paesi dell’Unione Europea“. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera. “La volatilità dei mercati energetici ha inciso anche sui prezzi ai distributori, che all’inizio del mese in Italia hanno superato i 2 euro al litro. Secondo la Commissione europea, l’andamento dei prezzi italiani è in linea con quelli del resto dell’Europa. Lunedì 14 marzo, il diesel costava 2,31 euro in Germania, 2,14 euro in Francia e 2,15 euro in Italia. Nel nostro caso, rappresenta un aumento del 40% per la benzina e del 50% per il diesel rispetto a un anno fa. Il Consiglio europeo – ha proseguito – si confronterà anche sull’aumento dei prezzi dell’energia. Dopo i picchi raggiunti due settimane fa, i prezzi del gas e dell’energia elettrica sono scesi nuovamente. Il prezzo spot del gas sul mercato europeo oggi è dimezzato rispetto alle punte di circa 200€/MWh raggiunte l’8 marzo. Sono però prezzi ancora molto alti rispetto ai livelli storici, più di 5 volte quelli di un anno fa”, ha concluso.