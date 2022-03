Covid, dall’1 aprile non servirà aspettare 7 giorni per il tampone di fine isolamento? Speranza frena, non cambia nulla

27 Marzo 2022 16:17

Una regola del nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale prevede lo stop all’obbligo di 7 giorni di isolamento per i positivi al Covid vaccinati dall’1 aprile, ma una circolare del Ministro Speranza lascia tutto com’è

Giovedì 31 marzo termina lo stato di emergenza Covid in Italia e, dal giorno dopo, venerdì 1 aprile, tante regole cambieranno, fino alla definitiva abolizione di mascherine al chiuso e Green Pass a partire dall’1 maggio. Tra le nuove regole dall’1 aprile, però, una sembrava poter rappresentare una svolta importante. Il nuovo decreto pubblicato qualche giorno fa in Gazzetta Ufficiale, infatti, alla voce “isolamento” segnala – oltre alla quarantena per i soli positivi e non più per i contatti, neanche quelli stretti – la possibilità di un tampone negativo di fine isolamento anche precedente ai 7 giorni (per i vaccinati) o 10 giorni. In pratica, alla sopraggiunta positività, se un tampone risulta negativo anche solo dopo due, tre giorni, il paziente può tornare alla vita normale senza attendere per forza una settimana. Il decreto prevedrebbe, in realtà, la “cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati”.

Non sarà così. Come segnala il Corriere della Sera, infatti, una circolare del Ministero – firmata dal mai domo Speranza, che ancora una volta si fa riconoscere per la sua consueta, eccessiva, lenta e immancabile prudenza – frena i facili entusiasmi e lascia la regola così com’è adesso anche dopo l’1 aprile. Dunque, il positivo sarà costretto a minimo una settimana di isolamento prima di un tampone di fine quarantena. Una decisione che penalizza gli innumerevoli asintomatici – con bassa carica virale e positivi solo per due,tre giorni – costretti a casa senza motivo. Ecco cosa recita la circolare: