Reggina, non sei sola: in Serie A debiti per oltre 3 miliardi, è la prima volta. L’allarmante inchiesta

22 Marzo 2022 11:31

Inchiesta allarmante della Gazzetta dello Sport sulle perdite e sui debiti delle squadre di Serie A, ben più grandi di quelli descritti dal Presidente della Reggina Luca Gallo riguardanti il club amaranto

Che quello del calcio sia un mondo a sé è – purtroppo – risaputo. Un universo parallelo comandato dai ricchi e dai potenti. Sì, ricchi e potenti ma indebitati… Che il mondo del calcio sia abbastanza indebitato è infatti altra cosa risaputa. E’ un mondo fatto di aumenti di capitale, di prestiti alle banche, di plusvalenze “concordate” per coprire i bilanci. Ma è un mondo indebitato e lo era già prima del Covid. Il Covid poi, tra i tre mesi di pausa forzati del lockdown e la ripresa senza tifosi, ha aggravato le cose. In Serie A sembra non accorgersene nessuno, sembra tutto a posto, ma in realtà non è così. Era prevedibile. Un’inchiesta odierna della Gazzetta dello Sport ha infatti messo in luce l’allarmante situazione che vive soprattutto la lega calcistica più importante d’Italia, quella che racchiude le prime 20 del nostro paese. Una situazione, nella stragrande maggioranza dei casi, ben peggiore di quella descritta la scorsa settimana in conferenza stampa dal Presidente della Reggina Luca Gallo. Insomma, la Reggina non è la sola, ma si sapeva ed era abbastanza scontato. Anzi, a voler essere sinceri, quella degli amaranto – al di là delle parole del patron romano – è una situazione tutto sommato risolvibile, ma per qualche altra non è così sicuro.

“Un miliardo di perdite e 3,4 miliardi di debiti al netto dei crediti: se fosse un’azienda qualsiasi, la Serie A dovrebbe portare i libri in tribunale”. Si apre così l’articolo della rosea scritto dal reggino Marco Iaria, esperto in economia e finanza calcistica. Le stagioni 2019-2020 e 2020-2021 hanno dato il colpo di grazia: “Nel 2020-21 la Serie A ha registrato un deficit aggregato di 1025 milioni, dopo aver perso 754 milioni nel 2019-20: considerando che nell’ultimo anno pre-Covid, il 2018-19, il rosso era stato di 292 milioni, la maggiorazione della perdita durante l’emergenza pandemica ammonta a 1,2 miliardi“. Perché questo buco? Perché se “i ricavi caratteristici nel 2018-19 avevano toccato quota 2,7 miliardi, tra il 2019-20 e il 2020-21 si sono ridotti di 450 milioni”. E nei due anni di pandemia sono aumentati i costi generali, tra cui gli stipendi: “ammontavano già a quasi 1,8 miliardi, ma si sono incrementati ulteriormente di quasi 200 milioni tra il 2019-20 e il 2020-21”, sottolinea sempre la rosea. In pratica, se il libero cittadino, l’imprenditore, è stato costretto a ridimensionarsi, a rinunciare a qualcosa, a chiudere i battenti in tanti casi, tra Covid e successiva inflazione (che vediamo attualmente), il mondo calcio ha continuato – e continua – a vivere isolato nella sua bolla fatta di stipendi altissimi, di richieste sempre più al rialzo (ultimo caso è quello di Dybala), di cartellini costosissimi. Spese uguali, se non superiori, al pre Covid, nonostante le difficoltà e i debiti sempre maggiori.

“I debiti al netto dei crediti della Serie A – prosegue l’inchiesta di Gazzetta dello Sport – hanno sfondato per la prima volta il tetto dei 3 miliardi: da 2,8 a 3,4 miliardi solo nell’ultima stagione, ma fa impressione guardare il trend storico e ricordare che dieci anni fa erano 1,6 miliardi e cinque anni fa 2,1, a dimostrazione che i problemi finanziari della Serie A affondano nel tempo e sono strutturali”. In tanti, come sopracitato, hanno chiesto aiuto alle banche, ed è per questo che aumentano i debiti nei loro confronti, così come quelli fiscali o verso i fornitori. Una bolla che, in sostanza, rischia di scoppiare da un momento all’altro. Più nello specifico, per quanto riguarda i club, due soli in Serie A registrano utili: Verona e Atalanta, mentre le uniche società senza debiti bancari sono Fiorentina, Napoli e Spezia. “Attualmente – conclude la rosea – la più indebitata verso finanziatori esterni è l’Inter, che ha appena emesso un bond da 415 milioni, seguita dalla Roma a quota 270, mentre la Juventus ha abbattuto le esposizioni a 215 milioni grazie alla ricapitalizzazione e il Milan tiene il livello attorno ai 100 milioni, relativi soprattutto ad anticipi di crediti”.