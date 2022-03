Quali sneakers una donna amante della moda dovrebbe indossare in questa stagione

1 Marzo 2022 17:06

Nell’armadio di una donna sono immancabili le scarpe, di qualsiasi materiale, colore e tipologia, adatte per diverse occasioni e temperature

Sneakers la scarpa immancabile?

La tipologia che si può sicuramente trovare in qualsiasi armadio è la sneakers, chiunque ne ha almeno una, dalle bambine alle donne più mature, comode per camminare ma anche per andare a scuola o al lavoro.

La versatilità della sneakers la rende una calzatura unica nel suo genere, adatta per qualsiasi occasione più o meno formale, abbinate alla tuta o ad una gonna per smorzare il tuo outfit.

Molto importante è la scelta della sneakers adatta a te, ne esistono di moltissimi tipi e marchi, dai più costosi ai più accessibili.

Puoi trovare sneakers di importanti firme come Balenciaga, Gucci o Valentino ma ci sono ovviamente anche marchi come Adidas, Nike o Vans che a livello di costi sono molto più abbordabili rimanendo comunque alla moda e di buona fattura.

Come scegliere le sneakers adatte a te?

Potrai scegliere le sneakers in base alle tue preferenze, e ovviamente facendo attenzione alle esigenze richieste dal tuo piede

La prima cosa a cui devi dare importanza è la scelta della taglia giusta perché se troppo grande il tuo piede potrebbe muoversi troppo all’interno della scarpa e potresti incappare in spiacevoli e indesiderate storte; per non parlare a livello estetico, che potrebbe creare un’illusione ottica sbagliata, rendendo il tuo piede troppo grande rispetto alla tua silhouette.

Allo stesso tempo se la scarpa risultasse troppo piccola potresti ritrovarti con vesciche e calli molto dolorosi

Un altro fattore molto importante è l’occasione nella quale dovrai indossare le tue sneakers, nonostante siano scarpe più o meno sportive alcune potrebbero essere più adatte di altre in base all’evento che dovrai affrontare nella tua giornata.

Per esempio se volessi passare la tua giornata con amici o parenti oppure andare semplicemente a fare una passeggiata con il tuo cane mantenendo sempre il tuo stile alla moda ti consigliamo di puntare più sulla comodità magari aiutandoti con un abbinamento di colore con la tua giacca, maglia o pantalone.

Se invece il tuo programma della giornata prevedesse andare al lavoro o ad una cena con i tuoi colleghi ti consigliamo delle scarpe più particolari a livello estetico rendendo il tuo outfit unico.

Quali sneakers indossare in questa stagione?

La prima cosa che ti consigliamo è fare attenzione al materiale della scarpa, poiché per altri potrebbe essere adatta in una determinata stagione per te invece potrebbe risultare troppo leggera o troppo pesante causandoti spiacevoli inconvenienti come sudorazione eccessiva o brividi di freddo.

Naturalmente con il cambio di stagione cambiano anche le temperature e gli agenti atmosferici, quindi nelle stagioni più calde è consigliato l’utilizzo di sneakers di tela o comunque fatte di un materiale leggero che permetta al piede di respirare nonostante le temperature elevate

Al contrario nelle stagioni più fredde e rigide ti consigliamo di scegliere sneakers più pesanti e magari felpate all’interno in modo da tenere il tuo piede al caldo.

Esistono anche tipologie di sneakers impermeabili, ideali per qualsiasi stagione ma soprattutto in caso di precipitazioni.