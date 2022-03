Putin avverte: “le sanzioni contro la Russia equivalgono a una dichiarazione di guerra”

5 Marzo 2022 18:47

Il Presidente della Russia Vladimir Putin ha parlato delle sanzioni nei confronti del suo paese: “equivalgono a una dichiarazione di guerra”

“Le sanzioni contro la Russia equivalgono a una dichiarazione di guerra“. Lo ha detto il presidente della Russia Vladimir Putin parlando ad un evento in vista della Giornata della donna, citato dall’agenzia Tass. “Sono state distrutte quasi tutte le infrastrutture militari dell’Ucraina e l’eliminazione della difesa aerea è stata praticamente completata”, ha detto. “Tutto sta procedendo secondo i piani in Ucraina. Non ho dubbi che l’esercito russo raggiungerà tutti i suoi obiettivi”. Zelensky ha chiesto alla Nato l’istituzione della no-fly zone (ma quest’ultima non ha dato seguito): “La Federazione Russa considererà qualsiasi tentativo da parte di altri Paesi di stabilire una no-fly zone sull’Ucraina come una partecipazione alle ostilità”, ha aggiunto Putin.