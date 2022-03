Putin: “compiuti progressi dai negoziati con l’Ucraina, possibile incontro con Zelensky per ottenere qualche risultato”

11 Marzo 2022 13:30

Putin riferisce al leader bielorusso Lukashenko di “sviluppi positivi” dai colloqui con l’Ucraina. E parla anche dei continui contatti con Macron e dell’economia del paese russo

“Alcuni progressi sono stati compiuti nei colloqui con l’Ucraina. Senza dubbio ti informerò sulla situazione in Ucraina, in primo luogo sull’andamento attuale dei negoziati che vengono condotti praticamente su base giornaliera. Come mi hanno riferito i nostri negoziatori, c’è stato qualche sviluppo positivo“. E’ quanto avrebbe riferito – secondo quanto citato dalla Tass – il Presidente della Russia Vladimir Putin al leader bielorusso Lukashenko. “Nessuno esclude” un incontro Putin e Zelensky, i quali “si dovrebbero incontrare per ottenere qualche risultato“, ha aggiunto il Cremlino.

Su un possibile colloquio tra il capo dello stato russo e il Presidente francese Macron “non ci sono piani concreti”, ma questo non significa che non possa aver luogo, ha affermato l’addetto stampa del leader russo Dmitry Peskov. “Putin parla con Macron quasi ogni due giorni, quindi, ovviamente, nulla può essere escluso. È in corso un lavoro molto attivo in termini di diplomazia telefonica. Al momento non ci sono piani specifici, ma questo non significa che non possa aver luogo”. E nel frattempo Putin ha parlato dei possibili problemi derivanti dalle sanzioni al paese russo, rassicurando i propri cittadini: “l’economia russa sta subendo un duro colpo ma sono sicuro che supereremo queste difficoltà. I tentativi di limitare il nostro sviluppo, di contenerlo, sono sempre stati fatti e sono in corso ora su scala più ampia. Ma acquisiremo più competenze, più opportunità per sentirci indipendenti, autosufficienti, alla fine questo sarà vantaggioso”, conclude, sempre nel colloqui con Lukashenko.