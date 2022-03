La lettera di Zelensky e la risposta di Putin ad Abramovich: “digli che li spazzerò via”

28 Marzo 2022 22:39

Putin ha risposto a una lettera di Zelensky: “digli che li spazzerò via”

Una lettera scritta a Putin per valutare un accordo che potesse mettere fine alla guerra. L’avrebbe scritta Zelensky, consegnandola poi al presidente russo tramite Abramovich. Per tutta risposta, però, Putin avrebbe detto all’ormai ex patron del Chelsea: “digli che li spazzerò via”. A scriverlo è il Times. L’oligarca russo, negoziatore non ufficiale per conto di Putin, come trapelato oggi ha riscontrato, insieme ad altri delegati ai negoziati, sintomi di avvelenamento, ma adesso non è in pericolo di vita.