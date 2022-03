Psichiatria a Reggio Calabria, “Vallone Petrara” vicina all’accreditamento: “proficua azione di Cannizzaro”

25 Marzo 2022 12:29

Psichiatria a Reggio, luce in fondo al tunnel: ‘Vallone Petrara’ vicina all’accreditamento

“Finalmente, dopo 25 anni dalla prima dichiarazione della necessità di procedere all’accreditamento sanitario regionale delle Strutture psichiatriche residenziali nate a Reggio Calabria dalla definitiva chiusura dell’Ospedale Psichiatrico nel 1991 e dopo 6 anni dal blocco dei ricoveri della cosiddetta nuova cronicità schizofrenica, si sta giungendo alla dirittura d’arrivo, anche se per ora il positivo risultato riguarda solo la Comunità Alloggio psichiatrica “Vallone Petrara”. E’ quanto scrive in una nota la Cooperativa sociale “Libero Nocera”. E’ stata approvata – prosegue– in data 1 marzo 2022 la Delibera del Commissario straordinario dell’ASP di Reggio Calabria, su proposta della Commissione verifica requisiti minimi, che riconosce, dopo un lungo iter valutativo, il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi della residenza psichiatrica denominata “Vallone Petrara”. Tale riconoscimento che rappresenta la condizione fondamentale per il processo di accreditamento sanitario regionale ci auguriamo che possa costituire, da un lato, l’avvio di un percorso che coinvolga tutte le altre strutture psichiatriche presenti nel nostro territorio e, dall’altro, l’apertura ai ricoveri per i soggetti psichiatrici della nostra città metropolitana, bloccati dal 2016, ponendo fine al penoso calvario di molte famiglie costrette a ricorrere alle strutture fuori del territorio provinciale e spesso anche regionale provocando nel contempo un grave danno al legame relazionale tra l’ammalato e la famiglia. Nel rendere merito all’atto deliberativo commissariale non possiamo dimenticare la proficua azione dell’onorevole Cannizzaro che con interventi ripetuti ha posto, con determinazione all’attenzione degli uffici regionali della sanità, la problematica delle strutture psichiatriche reggine. Adesso ci si augura che la Regione Calabria emani il decreto autorizzativo al funzionamento e all’accreditamento della Residenza Psichiatrica e permetta, dunque, l’apertura ai nuovi ricoveri. Lo stesso auspicio è espresso per l’accreditamento regionale del Centro Diurno psichiatrico “Armonia” che ha avuto lo stesso riconoscimento. Il Centro “Armonia”, gestito dalla stessa Cooperativa sociale “Libero Nocera”, è stato avviato nel 2008 ed è stato operativo fino ad alcuni anni fa, rappresentando l’unico Centro semiresidenziale del nostro territorio che, in collaborazione col Centro di Salute Mentale di RC, ha accolto e sostenuto attraverso interventi di riabilitazione psicosociale numerosi giovani soggetti psicotici della città e della provincia”, conclude la nota.