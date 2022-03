Gli Istituti Comprensivi “Catanoso – De Gasperi” e “G. Moscato” insieme per la tutela della lingua greca di Calabria

31 Marzo 2022 17:12

Con il progetto “Mare Nostrum: incontro tra greco e arbëreshë” gli studenti delle due scuole reggine inizieranno un percorso di conoscenza dell’idioma e delle tradizioni delle aree ellenofone nostrane grazie anche all’esperto Dott. Danilo Pantaleone Brancati

Difendere le nostre radici linguistiche e il ricco patrimonio culturale della nostra terra, tesoro prezioso da custodire. Questo l’intento di “Mare nostrum: incontro tra greco e arbëreshë”, il progetto nato dall’accordo di rete dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi” con gli Istituti Comprensivi “G. Moscato” – Gallina (RC) e “Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto” (CS), che mira a costruire un ponte etnolinguistico e pluriculturale nella Magna Grecia delle lingue, instaurando una connessione tra la realtà dell’area grecanica, presente nella provincia di Reggio Calabria e quella Arbereshe, diffusa in diverse zone di Cosenza. Una sinergia volta a integrare le componenti delle competenze multilingue e multiculturali con percorsi operativi pedagogici e didattici finalizzati a garantire lo sviluppo in modo unitario, partendo da un comune denominatore, il ricco background storico made in Calabria.

Gli studenti, infatti, con la guida di docenti esperti, avranno l’opportunità di condurre un’analisi sistematica delle congiunzione e delle differenze fonetiche, glottologiche ed etimologiche dei due diversi codici linguistici, grazie al ricorso di strategie di apprendimento integrato delle due lingue di minoranza. Un percorso avviato già a partire dagli anni scolastici 2018/’19 e 2019/’20, che gli Istituti calabresi stanno portando avanti con grande spirito di condivisione. Una comunione d’intenti finalizzata a favorire la diffusione di un uso vivo delle lingue minoritarie nell’ottica di una reale contestualizzazione dell’apprendimento in conformità alla legge del 15 dicembre 1999 n. 482, che affida alla scuola il compito di valorizzare il ricco mosaico di lingue che caratterizza il territorio nazionale.

Due destini incrociati e incisi nella storia del Mediterraneo, quelli di Arberìa e Grecia, “arcipelaghi” in cui il sapere della tradizione e l’affermazione della propria identità creano modelli di antichità attualizzata. Un viaggio alla riscoperta delle nostre origini che consentirà ai giovani studenti di acquisire competenze linguistiche e abilità comunicative nell’idioma territoriale e che esplorerà diversi aspetti, dalla glottodidattica alla storia e alla musica. Saranno realizzati, infatti, un abecedario, un frasario da viaggio e un dizionario bilingue in Grecanico e Arbereshe, un traduttore simultaneo, un calendario bilingue con liturgia ortodossa, con immagini che documenteranno luoghi artistici di culto, scene rituali di festività e ricorrenze, paesaggi, cartellonistica tematica e mappe concettuali, illustrazioni, sia in formato multimediale sia grafico- pittorico, per la trasposizione fumettistica di narrazioni, miti e leggende tradizionali. Itinerario appassionante che perlustrerà anche i registri della musica, con una ricerca etnomusicale dedicata alle sonorità delle due aree di minoranza.