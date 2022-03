Reggina, la Primavera si fa raggiungere dal Crotone: da 0-2 a 2-2, il derby finisce in parità

29 Marzo 2022 17:46

Primavera B, Crotone-Reggina 2-2: il tabellino della gara

Avanti di due reti dopo un quarto d’ora, raggiunta ad inizio ripresa. La Reggina Primavera assapora la vittoria esterna nel derby di Crotone, ma alla fine il risultato è di 2-2. Reti di Foti e Diop, per gli amaranto, e doppia di Gozzo per gli ospiti. Di seguito il tabellino.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 7ª GIORNATA DI RITORNO (recupero)

CROTONE-REGGINA 2-2

Marcatore: 12′ Foti (R), 16′ Diop (R), 57′ Gozzo (C), 68′ Gozzo (C)

Crotone: Lucano, Filosa, D’Andrea, Rossi (50′ Aprile), Spezzano, D’Amora, Frustaglia (50′ Amansour), Nisticò, Chiarella (75′ Mautone), Gozzo (43′ Prato), Romano (50′ Cantisani). A disposizione: Ferrucci, Bianchi, Mauriello, Giancotti, Perrelli, Caligiuri, Falbo. Allenatore: Lomonaco.

Reggina: Quartarone, Foti, Rao, Musumeci, Bongani, Paura, Pagni, Zucco (75′ Passarelli), Diop, Carlucci, Garau (75′ Rugnetta). A disposizione: Sciammarella, Perri, Pannuti, Guglielmo, Latella, Serra, Russo, Romeo. Allenatore: Ferraro.

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera. Assistenti: Ciro Di Maio di Molfetta e Pio Carlo Cataneo di Foggia.

Note – Ammoniti: Gozzo (C), Nisticò (C), D’Andrea (C), Musumeci (R), Foti (R).