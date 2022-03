Il Messina chiama a raccolta i tifosi per il rush finale salvezza: mini abbonamenti con sconto sul prezzo | INFO

22 Marzo 2022 12:11

E’ attiva la prevendita per il match tra i peloritani e il Latina di domenica, il club peloritano chiama a raccolta i tifosi: “tutti allo stadio per salvare il Messina”, è lo slogan lanciato per annunciare anche i mini abbonamenti per le prossime tre gare casalinghe

L’Acr Messina comunica che è attiva la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Franco Scoglio” di Messina relativo alla gara di campionato tra Messina e Latina prevista per domenica 27 marzo alle ore 14:30. La prevendita si chiuderà alle 14:00 del giorno della gara. Sono disponibili n. 3825 posti in Curva Sud, n. 675 posti in Tribuna Centrale A e n. 600 nel settore ospiti. Si ricorda che, per l’acquisto del biglietto, è obbligatorio esibire il documento d’identità a cui va intestato il tagliando mentre sarà necessario esibire il Green pass rafforzato per accedere allo stadio. Solo ed esclusivamente i ragazzi sotto i 12 anni possono accedere allo stadio senza esibire il green pass.

L’Acr Messina, in occasione della gara contro il Latina, ha lanciato l’iniziativa #TuttialloStadio con due nuove promo:

Pacchetto Famiglia

Genitori + 1/2 figli potranno acquistare i tagliandi, fino a venerdì 25 marzo alle ore 20, presso il punto vendita “Il Botteghino” esibendo certificato di stato di famiglia o, in assenza, autocertificazione. Dal 3º figlio in poi il costo del tagliando avrà il prezzo simbolico di € 1,00

Mini Abbonamenti

Sarà possibile acquistare online o presso i punti di vendita autorizzati il mini abbonamento per le prossime tre gare casalinghe al costo di 15 euro per la Curva Sud, 40 euro per la Tribuna A.

Costo dei Biglietti

Curva Sud – 7 euro più diritti di prevendita

Tribuna Centrale – 20 euro più diritti di prevendita

Tariffe Promo

Da 0-6 anni – ingresso gratuito

Da 7-18 anni – 3 euro

Donne – 3 euro

Le promozioni sono valide solo presso i punti vendita fisici accreditati e riguardano, esclusivamente, il settore Curva Sud. I prezzi sono da intendersi esclusi di diritti di prevendita e validi anche per il settore ospiti. I tagliandi potranno essere acquistati anche online su postoriservato.it.