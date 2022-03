Presunte molestie a studenti, sospeso Prof. in Calabria | DETTAGLI

15 Marzo 2022 21:55

Un professore di 60 anni dell’istituto superiore statale “Campanella” di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, è stato sospeso per un anno dal Gip di Paola

Un professore di 60 anni dell’istituto superiore statale “Campanella” di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, è stato sospeso per un anno dal Gip di Paola, su richiesta della Procura della Repubblica, perchè indagato in relazione a presunte molestie sessuali nei confronti di alcuni studenti. L’inchiesta che ha portato alla sospensione del 60enne è stata avviata sulla base della denuncia presentata dai genitori delle studentesse vittime delle presunte molestie. La dirigente dell’istituto, Annina Carnevale, ha detto: “ci siamo preoccupati di tutelare le ragazze, disponendo che il professore, dopo avere usufruito di un periodo di congedo per malattia, non insegnasse più nella classe di cui fanno parte le ragazze destinatarie delle presunte molestie e lo abbiamo sostituito. Anche se il docente resta innocente fino a prova contraria, abbiamo preferito che le ragazze rimanessero tranquille”.