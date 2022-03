Poste Italiane: in provincia di Cosenza le lezioni di educazione finanziaria in modalità webinar

14 Marzo 2022 12:52

Continuano gli appuntamenti, in modalità Webinar, organizzati da Poste Italiane sull’Educazione Finanziaria

Continuano gli appuntamenti, in modalità Webinar, organizzati da Poste Italiane sull’Educazione Finanziaria. Domani, martedì 15 marzo, i cittadini della provincia di Cosenza (solo quelli i cui uffici postali fanno parte della filiale di Castrovillari) potranno partecipare all’appuntamento di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria, Assicurativa e Previdenziale sulla tematica “La Protezione”. Durante la sessione, che si svolgerà alle 18:00, il relatore, utilizzando un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, metterà a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze per aiutare a pianificare meglio il presente e assicurare un futuro sereno a sé stessi e ai propri cari. All’ interno dell’evento sono previsti focus su: l’importanza della protezione, che cosa si intende per “rischio”, da quali rischi proteggersi, chi e cosa proteggere, per quanto tempo e di quanta protezione si ha bisogno, i vantaggi della protezione e il ruolo del consulente nell’individuazione delle soluzioni di protezione più adatte alla propria situazione personale e familiare. Per partecipare gratuitamente al Webinar, basta chiedere al personale del proprio ufficio postale di riferimento o andare su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi e registrarsi all’evento. L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Di seguito l’elenco dei Comuni coinvolti: