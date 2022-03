“Reg(g)ina di Calabria”, il post del club dello Stretto dopo la vittoria nel derby: la regione è amaranto | FOTO

19 Marzo 2022 18:38

Il post della Reggina, che ricorda – dopo il derby vinto oggi – come la Calabria fosse amaranto

La Calabria è amaranto, “amaranto di Reggina“. Lo abbiamo scritto nel commento alla gara ma, soprattutto quest’anno, lo si può ribadire con estrema certezza. Mai come in questa stagione, infatti, la regione punta dello stivale è tinta di amaranto. La squadra di Stellone ha battuto infatti oggi il Cosenza in uno dei derby calabresi di quest’anno, ma lo stesso aveva fatto coi Lupi all’andata – al Marulla – e contro il Crotone qualche settimana fa. In quattro gare, amaranto imbattuti contro le “cugine” calabresi e in grado di ottenere 10 punti sui 12 disponibili. E il club dello Stretto non ci mette molto a ribadirlo, con un post breve ma dal significato (e dalla grafica) chiaro. Sulla pagina social della società, la frase “Reg(g)ina di Calabria”, con allegata la cartina calabrese completamente tinta d’amaranto.

Insomma, come a voler dire “non ce n’è per nessuno, ci siamo solo noi”. E l’impressione, anzi il rischio – col trascorrere delle settimane, e qui è da considerare come un fatto non proprio positivo – è che potrebbe essere così, ma in altri termini, anche la prossima stagione. Cosenza e Crotone, infatti, rischiano seriamente la retrocessione (specialmente i pitagorici, mentre la compagine di Guarascio può restare appigliata ai playout), mentre il Catanzaro ha detto addio al primo posto nel girone C di Serie C e non le resta che la speranza playoff. Purtroppo, dunque, sono alte le probabilità che non si possa assistere allo spettacolo di questo pomeriggio, con una magnifica coreografia della Sud e un Granillo infuocato.