13 Marzo 2022 14:48

Bagnara sotto shock: auto finisce in mare per cause ancora in corso di accertamento, muore una persona

Tragedia in questa domenica di metà marzo al Porto di Bagnara Calabria: un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita in mare provocando la morte di una persona nonostante l’intervento immediato dei soccorritori. Sul posto i vigili del fuoco, un’ambulanza e le forze dell’ordine.

Seguiranno aggiornamenti

Foto di repertorio