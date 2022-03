Ponte sullo Stretto, ministro Carfagna: “investimento da realizzare”

29 Marzo 2022 16:52

L’opera di collegamento stabile tra Messina e Reggio Calabria deve essere “come una priorità strategica di lungo periodo”

Il Ponte sullo Stretto di Messina “dovrà essere tra gli investimenti da realizzare: non deve essere una bandiera o un traguardo ma la prova di come il sistema Paese investe sulla Sicilia e sul Mezzogiorno considerando questo investimento una priorità strategica di lungo periodo”. E’ quanto ha affermato il ministro per il Sud Mara Carfagna, nel suo intervento in remoto al convegno ‘Sicilia Mezzogiorno-Chiamata per lo sviluppo’, organizzato a Palermo da Confindustria Sicilia. L’opera infrastrutturale non è stata inserita all’interno del Pnrr, ma come annunciato dal ministro Enrico Giovannini “Rfi ha comunicato il calendario di avvio dei lavori e quindi daremo notizia a brevissimo sui tempi dell’operazione, un’operazione complessa”.