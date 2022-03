Poliziotto si toglie la vita con l’arma d’ordinanza, de Lieto: “inascoltato il Virus Suicidi che fa sempre più morti tra le forze di Polizia”

4 Marzo 2022 15:44

Terracina, la strage continua: poliziotto si toglie la vita e lascia moglie e due figli

Terracina: un poliziotto si è suicidato con l’arma d’ordinanza sul posto di lavoro all’interno del Commissariato di P.S., ignota la motivazione dell’insano gesto. Il poliziotto lascia la moglie e due figli adolescenti. Sul drammatico evento La Procura di Latina ha aperto un fascicolo. Il Segretario Generale del Libero Sindacato Polizia (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto ha dichiarato: “Il LI.SI.PO. tutto si unisce all’immenso dolore della famiglia del Poliziotto che si è tolto la vita. A tal riguardo il LI.SI.PO. rammenta ai vertici del Dipartimento dell’Interno che il grido di allarme lanciato a lor signori purtroppo è rimasto inesorabilmente inascoltato ed il “Virus Suicidi” fa sempre più morti tra gli appartenenti alle Forze di Polizia. Il LI.SI.PO. – ha continuato de Lieto – ha sempre chiesto ai vertici del Ministero dell’Interno un pool di psicologi a stretto contatto con gli operatori di Polizia, in modo tale da intervenire per tempo su qualsiasi situazione sospetta, che l’appartenente alla Polizia di Stato stia vivendo, assicurando allo stesso modo il necessario supporto al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi atto drammatico. A tal riguardo il LI.SI.PO. ha tenuto anche una manifestazione al fine di sensibilizzare ancor più chi è preposto alla risoluzione della delicata problematica. Ad oggi non è cambiato nulla, lei signor ministro dell’Interno, a parere del LI.SI.PO. era sempre più impegnato unitamente all’intero governo allo studio di sempre più restrizioni per il COVID-19 fino al punto di arrivare all’applicazione della sospensioni dal servizio di poliziotti che liberamente hanno scelto di non vaccinarsi. Signor ministro Lamorgese il “virus suicidi” la fa sempre più da padrone e il numero delle perdite nelle file della Polizia di Stato e nelle altre Forze di Polizia sale sempre più in alto. Signor ministro Lamorgese, la sicurezza dei cittadini – ha concluso il leader del LI.SI.PO. – passa necessariamente attraverso la tranquillità degli operatori di Polizia, tranquillità che il LI.SI.PO. non rileva ed i tanti suicidi sono la prova. Signor Ministro dell’Interno, il Libero Sindacato Polizia (LI.SI.PO.), tenuto conto che ad oggi nulla è cambiato circa l’azione di contrasto alla “piaga suicidi” che alberga sempre più nelle file della Polizia di Stato e in altre forze di Polizia, lancia accorato appello al Presidente Draghi affinché provveda alla sua rimozione dall’incarico”.