Polistena, benvenuto piccolo Matviy: è nato in Calabria il primo bimbo ucraino, il padre partirà per la guerra

14 Marzo 2022 16:43

La mamma Lyubov ed il piccolo Matviy godono entrambi di ottima salute

Momento speciale avvenuto ieri presso l’Unità operativa Ostetricia e Ginecologia di Polistena. Alle 5.19 è nato il primo bambino ucraino da quando è scoppiata la guerra procurata dall’invasione russa. A darne notizia la Gazzetta del Sud. Il piccolo si chiama Matviy Danylyshyn ed è stato messo al mondo da mamma Lyubov Uzhava, nata a Ternopliska, città vicino ad Odessa. La donna, insieme al marito, vive da diversi anni a Gioia Tauro. L’uomo è rimasto con la moglie sino al giorno del parto, in queste ore è in procinto di tornare in patria per combattere con il popolo ucraino e restare vicino ai tanti parenti nascosti nei bunker sotterranei per rifugiarsi dalle bombe.

La mamma Lyubov ed il piccolo Matviy stanno entrambi bene, l’equipe medica di Polistena ha svolto le operazioni con grande professionalità sino al giorno del lieto evento. La nascita rappresenta un inno alla vita e un meraviglioso segno di speranza in questi giorni segnati da lacrime e disperazione.