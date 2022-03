Perchè si gioca Turchia-Italia se gli azzurri sono fuori dal Mondiale? La partita che il Portogallo non voleva giocare

25 Marzo 2022 10:45

L’Italia è stata eliminata dalla Macedonia del Nord e non parteciperà ai Mondiali del Qatar 2022. Gli azzurri torneranno in campo contro la Turchia martedì 29 marzo, per un match che il Portogallo si era rifiutato, eventualmente, di giocare

Neanche il tempo di digerire l’amara sconfitta di ieri contro la Macedonia del Nord (chissà quanto tempo ci vorrà…) che l’Italia torna subito in campo. Nonostante gli azzurri siano stati eliminati dal Playoff che metteva in palio un posto per i Mondiali del Qatar, infatti, martedì 29 marzo i campioni d’Europa in carica hanno in programma una partita contro la Turchia. A Konya si affronteranno le due squadre eliminate, con Calhanoglu e compagni che hanno sfiorato il 2-2 contro il Portogallo, sbagliando un rigore, venendo poi sconfitti per 3-1 in pieno recupero.

La gara fra le due ‘deluse’, un’amichevole già programmata dalla FIFA che il Portogallo aveva contestato e si sarebbe rifiutato, eventualmente, di giocare, non avrà alcun valore in ottica Mondiale. Dunque, perchè si giocherà Turchia-Italia? La partita mette in palio punti importanti in ottica ranking che, per i sorteggi futuri, come previsto dal regolamento UEFA, contano tantissimo. Lo sa bene il Belgio che, fra un’amichevole e l’altra, pur senza grandi risultati nelle competizioni, continua a essere primo nel ranking con 1828 punti. Un impegno da onorare, il primo passo verso quella che sarà l’Italia in previsione dei prossimi impegni di Nations League, Europei e Mondiali. Con o senza Mancini in panchina, il primo grande dubbio da sciogliere…