Da Reggio Calabria a Italia’s Got Talent, Peppe Gatto colpisce ancora: bici, tarantella e… 4 “sì”! [FOTO e VIDEO]

Reggio Calabria su Sky: Peppe Gatto, dopo aver vinto la quarta puntata della “Corrida” nel 2011, dieci anni dopo si esibisce anche a Italia’s Got Talent, sempre con la sua amata bici e con la… tarantella

“Finisce qua? ‘Bazziamo’ tutti subito’? Forse no, aspettiamo”. E poi sono 4 “sì”. Ha stupito ancora una volta tutti, Peppe Gatto. L’amore per la bici e per la… tarantella, simbolo della regginità. E il ciclista amatoriale di Reggio Calabria, che diversi anni fa aveva portato il suo numero alla “Corrida“, su Canale 5 – vincendo la quarta puntata dell’edizione del 2011 – è sbarcato su Sky, a Italia’s Got Talent, programma che esalta i talenti, soprattutto quelli particolari. E particolare è il numero di Gatto, in grado guidare una bicicletta, su una piattaforma sconnessa, mentre suona il tamburello. Una prova di equilibrio, forza, concentrazione. “Sei multi-tasking”, gli confessa Frank Matano, tra i giudici insieme a Elio, Mara Maionchi e Federica Pellegrini. E pensare che proprio il comico campano, ad inizio esibizione, aveva chiesto ad Elio se fosse il caso di interrompere subito, pensando che il concorrente si limitasse soltanto a guidare la bicicletta. Poi la grande scoperta: Gatto smonta il manubrio, guida senza mani, afferra il tamburello e… via con la tarantella, mentre entrano altri due ragazzi reggini, Antonino Alampi e Andrea Ripepi, che accompagnano la sinfonia con organetto e lira.

E così cambia tutto. Stupore, sorrisi, ritmo, musica. La regginità su Sky, Reggio Calabria a Italia’s Got Talent con la tarantella e con un reggino, Peppe Gatto. “Sono qui con la mia amata bici, è stato il mio primo amore”, si racconta prima di esibirsi. “Da piccolo portavo il pane in giro con la bici, e da lì la passione. Ho vinto il campionato italiano di ciclo amatori, ero un buon velocista. Faccio una cosa che nessuno al mondo fa, un numero unico al mondo, molto pericoloso, complicato, ma non impossibile”. Lo presenta così. E, alla fine, dopo il tentennamento iniziale, dicono tutti “sì”. Sono quattro. E Peppe Gatto va avanti. Di seguito il VIDEO.