10 Marzo 2022 15:54

Le parole che siamo, la scuola che vogliamo. Partita ufficialmente la campagna di crowdfunding per l’Istituto Euclide di Bova Marina

Le parole che siamo, la scuola che vogliamo. Partito ufficialmente da qualche giorno in crowdfunding il progetto lanciato da Mondadori Education e Nuovo Devoto-Oli che ha visto prevalere a livello nazionale l’Istituto Euclide di Bova Marina. Inizia dunque la fase operativa che dovrà condurre alla realizzazione di un cine teatro all’interno della scuola, proposito da concretizzare attraverso una campagna di raccolta fondi che vede direttamente impegnata anche la Mondadori Education e che è già attiva sulla piattaforma di Produzioni dal basso. Le parole che siamo, la scuola che vogliamo è il concorso per le scuole, giunto alla sua terza edizione, promosso da Mondadori Education e il Nuovo Devoto-Oli, che quest’anno si è arricchito, con una comunanza di intenti inedita nel settore, della collaborazione di Università Cattolica del Sacro Cuore, per la parte di ricerca scientifica, e di Intesa Sanpaolo, il Gruppo che più incide oggi nella promozione di iniziative concrete a sfondo sociale. Obiettivo del concorso, che ribadisce il tema della centralità della scuola nella costruzione di un futuro, scoprire come gli studenti vorrebbero la scuola di domani, a partire dalle tre direttrici fondamentali per uno sviluppo armonioso: inclusione, sostenibilità e innovazione. Un percorso a tappe lungo un anno che ha coinvolto 200 scuole e oltre 4000 ragazzi. Suddiviso in tre fasi, il concorso arriva alla sua terza fase, quella attuativa, dopo una prima fase di ascolto che ha visto i ragazzi impegnati nei Future Lab – laboratori innovativi condotti con metodo scientifico dal TraiLab dell’Università Cattolica per sviluppare la costruzione di immaginari e progettualità – e una seconda fase di call to action rivolta alle scuole di tutta Italia e di ogni ordine e grado, che hanno avuto 3 mesi di tempo per presentare i loro progetti. Il nostro progetto, primo tra gli oltre 100 candidati, selezionati e valutati da un board di esperti, viene adesso accompagnato alla realizzazione, con l’avvio della campagna di crowdfunding lanciata su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Un passaggio essenziale dalle parole ai fatti che permetterà la raccolta dei fondi necessari a trasformare i desideri dei ragazzi in realtà, realizzando almeno in parte il sogno di una scuola migliore, anche attraverso ulteriori incentivi da parte di Mondadori Education, capofila del progetto. “Il Cineteatro a scuola: alziamo il sipario sul futuro” è il titolo individuato per il nostro progetto, che mette al centro il teatro come forma di istruzione da includere nelle attività scolastiche: l’obiettivo è quello di realizzare un Cineteatro e una cineteca all’interno dell’Istituto, dove mettere in scena quanto appreso in classe e dove poter imparare in modo alternativo, superando i limiti di uno studio esclusivamente condotto sui libri di testo. Cineteca e teatro diventeranno inoltre veri e propri “punti di riferimento culturali” aperti all’intera comunità, ospitando utenti esterni, ma anche associazioni e altre realtà locali. Per dare vita al progetto, i fondi raccolti serviranno ad acquistare gli arredi necessari alla rigenerazione dello spazio, come poltroncine, sipario, armadietti, panche, una parete con porta a scomparsa, e pannelli per isolamento acustico. Contribuire alla realizzazione dell’iniziativa è semplice e rapido. Accedi al seguente link e dona anche tu. La cultura è patrimonio di tutti, è speranza di un futuro migliore. Grazie in anticipo per quello che vorrai fare: https://sostieni.link/30763 oppure su https://www.produzionidalbasso.com/project/il-cineteatro-a-scuola-alziamo-il-sipario-sul-nostro-futuro/.