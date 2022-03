Parma-Reggina, Taibi: “intanto salvezza, poi… Gallo? Non ha attraversato un bel momento, ma lo aspettiamo”

5 Marzo 2022 16:30

Le parole del direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi al termine del pari amaranto a Parma

L’unica dichiarazione post gara della Reggina, dopo il pari a Parma, è del direttore sportivo Massimo Taibi. Visti i tempi ristretti per l’imminente rientro a Reggio Calabria, infatti, nessun altro tesserato della squadra parlerà. Lo ha fatto il dirigente, ai microfoni della tv ufficiale: “la cosa più importante è che siamo vicini alla quota salvezza – ha detto – dopodiché, se dovessimo arrivare alla matematica, possiamo guardare su. I tifosi è giusto che sognino i playoff, ma noi dobbiamo stare coi piedi per terra. Stellone ha fatto un lavoro importante, ha rivalutato un gruppo che già era buono, questa è la nostra soddisfazione e dimostra che abbiamo fatto bene. Amione? E’ un giocatore forte, di grande prospettiva, io lo sapevo”. Poi un cenno sul Presidente Gallo: “l’ho sentito ieri – afferma Taibi – non sta attraversando un bel momento perché non è stata un’operazione di poco conto, ma lo aspettiamo a Reggio e dedichiamo questa vittoria a lui”.