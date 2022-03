Reggina, a Parma non la prendono bene: “c’erano tre penalty per noi, adesso basta”. Ma l’unico rigore non concesso è contro gli amaranto [FOTO]

5 Marzo 2022 18:14

Parma furioso al termine del match contro la Reggina: le parole del Managing Director Sport Javier Ribalta in conferenza stampa

A Parma non hanno preso molto bene il pari interno contro la Reggina. A detta del Managing Director Sport Javier Ribalta, intervenuto nel post gara in conferenza stampa, ci sarebbero infatti almeno due, tre rigori per la squadra di casa, non valutati dall’arbitro: “Noi non siamo un club che si lamenta degli episodi e degli arbitri, però sinceramente quando sei in un momento di difficoltà come il nostro, quando una vittoria fa la differenza, gli episodi che sono obiettivi ci cambiano la vita. E oggi ci sono 2-3 episodi nei quali riteniamo incomprensibile che il VAR non dia rigore“, spiega il dirigente dei ducali, che poi va più nel dettaglio: “Due sono oggettivi: una mano in area e un calcio a Rispoli. Sono due episodi oggettivi: erano rigori. C’è un terzo sul quale si potrebbe discutere l’intensità dell’azione, ma c’è una trattenuta della maglia all’ultimo minuto con Correia che sta andando in porta, e per me è rigore anche quello. Siamo il Parma, siamo un club che vuole essere signore, però fino a un certo punto. Bisogna dire basta perché non va bene tutto, se è rigore è rigore, e in questo momento ci giochiamo tanto. Una vittoria ci cambia la vita e purtroppo ci sono stati episodi che veramente avrebbero potuto cambiare la partita. Stasera siamo arrabbiati non per il gioco o altro, ma per episodi in cui non si capisce mai quando e perché il VAR interviene o meno. Chiediamo un po’ di rispetto come Parma Calcio. C’è da dire – prosegue – che l’arbitro ha ammonito parecchio nel primo tempo, ma noi siamo una squadra che vuole avere il pallone e andare davanti, e non siamo sempre tutelati in questo senso. In 28 partite non abbiamo avuto un solo rigore a favore. Non so quante squadra in Europa non hanno almeno un rigore”.

Il Parma ha spinto tanto nella prima fase e nell’ultima, dopo il pari amaranto, e in alcune circostanze – soprattutto con Vazquez – ha sfiorato il gol. Reggina invece più cinica, brava a saper soffrire e approfittare di uno dei pochi tiri verso lo specchio. Probabilmente questi i motivi della parole forti, importanti, a caldo, del dirigente dei ducali. Eppure, a voler essere precisi, l’episodio più dubbio della sfida pare essere quello che ha visto protagonista Danilo, reo di aver fermato il pallone con un braccio, in scivolata, dopo la sterzata di Menez per mettere il pallone in mezzo. In quel caso le proteste amaranto sono state veementi ma, dopo controllo al Var, l’arbitro ha ordinato di proseguire. E in questo caso sì, non è ben chiaro il motivo per cui non sia stato giudicato un episodio da Var. Il tocco è netto, il braccio è largo e cambia la traiettoria del pallone.