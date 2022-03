Reggina, la probabile formazione in vista di Parma: cosa si inventerà Stellone in difesa?

4 Marzo 2022 22:22

Parma-Reggina, le possibili scelte di mister Stellone in vista del match di domani al Tardini

Il momento positivo, il morale e il calendario aiutano. L’emergenza indisponibili, però, un po’ meno, decisamente. Il riferimento è alla Reggina e al match di domani a Parma. Da quando è arrivato, mister Roberto Stellone è stato costretto a inventarsi spesso qualcosa per far fronte alle varie defezioni. Per il match del Tardini, però, la sfida è ardua. Motivo? La difesa è con gli uomini contati. Oltre a Cionek e Stavropoulos, già fuori da un po’, si è infatti aggiunto Aya e Loiacono non è al meglio e non partirà dall’inizio. Chi affiancherà Amione e Di Chiara, dunque, davanti al portiere (che sarà Turati)? L’unico centrale rimasto è il giovane Franco, che non è mai sceso in campo neanche un minuto. Scelta, forse, oltre che obbligata anche coraggiosa, ma Stellone, in queste settimane, ha dimostrato di averne abbastanza, di coraggio. Franco potrebbe dunque rappresentare il braccetto di destra nei tre dietro, a meno che il tecnico amaranto non scelga di adattare un altro terzino (Adjapong o Kupisz), decisione alquanto dubbia.

In mezzo tornano Crisetig e Hetemaj, con Folorunsho verso la conferma come “collante” tra i reparti. Sulle fasce, solite, probabili, scelte: Giraudo da una parte e uno tra Adjapong e Kupisz (quest’ultimo favorito), dall’altra. Davanti, difficile rinunciare a un Menez in stato di grazia, ma il francese ha giocato da titolare le ultime due. Il ballottaggio, soprattutto con Cortinovis, si intensifica. Potrebbe essere uno di loro due ad affiancare il centravanti, che dovrebbe essere nuovamente Montalto.