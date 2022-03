Parma-Reggina, i convocati di Stellone: rientrano Lombardi ed Ejjaki, fuori Denis e Aya

4 Marzo 2022 18:53

Parma-Reggina, la lista ufficiale dei convocati diramata dal tecnico amaranto Roberto Stellone per il match di domani (ore 14:00) al Tardini

Due ne entrano e due ne escono. In sostanza, cambia poco per la Reggina, in fatto di emergenza, anzi, in difesa è allarme totale per Stellone. Il tecnico amaranto ha appena diramato la lista ufficiale dei convocati per il match di domani al Tardini di Parma (fischio d’inizio ore 14:00): 22 gli uomini scelti, ma retroguardia decimata. Aya è infatti di nuovo out e si aggiunge a Cionek e Stavropoulos. Loiacono c’è ma non è al meglio e non giocherà dall’inizio, come affermato dal mister in conferenza stampa. Gli unici due centrali di ruolo abili e arruolabili, praticamente, sono Amione e il giovane Franco, che non è però mai sceso un minuto in campo. Tornano Lombardi ed Ejjaki ma si ferma Denis, già in condizioni precarie per la sfida di mercoledì contro il Vicenza. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Di Chiara, Franco, Giraudo, Loiacono.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi.

Attaccanti: Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

Indisponibili: Cionek, Stavropoulos, Aya, Lakicevic, Faty, Rivas, Denis.