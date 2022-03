Guerra Ucraina, Papa Francesco: “atomica sarebbe catastrofe. L’uomo è un danno evolutivo per il pianeta?”

16 Marzo 2022 11:06

Papa Francesco allontana la prospettiva di una guerra atomica, definendola “una catastrofe”. Il Pontefice invita a riflettere sul ruolo dell’uomo, positivo o negativo, nell’evoluzione del mondo

“Non accade a volte anche a noi, sopraffatti dal senso di impotenza contro il male o demoralizzati dai ‘profeti di sventura’, di pensare che era meglio non essere nati? Dobbiamo dare credito a certe teorie recenti, che denunciano la specie umana come un danno evolutivo per la vita sul nostro pianeta?“. Una domanda sulla quale riflettere. A porla è Papa Francesco, nel corso dell’udienza generale svoltasi nelle ultime ore. Il Pontefice parla del ruolo dell’uomo nella storia del mondo, invitando a non considerarlo come un “danno evolutivo“. Una speranza, quella che legandosi alla guerra in Ucraina mira a scongiurare la prospettiva di “un’eventuale guerra atomica“, termine finito più volte nei discorsi di leader russi e ucraini, definita una “catastrofe” da Bergoglio.