Palù, Viola e Crisanti: dimenticata la pandemia, i virologi adesso puntano al Comune di Padova

Dai talk show in tv per parlare di pandemia e Covid-19, fino ai palazzi della politica a Padova. Potrebbe infatti essere questo il nuovo percorso di due noti virologi, Giorgio Palù e Antonella Viola, e di Giulio Crisanti, figlio del microbiologo Andrea, i cui nomi nelle scorse ore sono stati associati alle prossime elezioni del comune veneto. Come spiega il Corriere del Mezzogiorno, il primo ad uscire allo scoperto, affrontando una nuova avventura dopo la pandemia, è stato il presidente dell’Agenzia italiana del Farmaco. Negli scorsi giorni, pur non rilasciando delle dichiarazioni ufficiali che confermassero la sua scelta, Palù ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco dell’ex numero uno degli industriali padovani Francesco Peghin, appoggiato dall’intero centrodestra. Al momento non si conosce quale potrà essere il ruolo del direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Ateneo di Padova, ma il sostegno al candidato sindaco potrebbe far pensare ad un’esperienza diversa da quella dei laboratori di una clinica.

Anche Andrea Crisanti, seppure non in maniera, è coinvolto nelle elezioni comunali di Padova. A scendere in campo, infatti, non è il microbiologo, bensì il figlio Giulio. Il 23enne, dottorando di Fisica e Astronomia all’Università di Padova, correrà nella lista di Coalizione civica che supporterà il primo cittadino Sergio Giordani. Per quanto riguarda Antonella Viola, invece, al momento a circolare sono soltanto rumors e nessuna voce ufficiale: l’immunologa è stata vista più volte negli ultimi giorni a Palazzo Moroni, sede del Comune, dove avrebbe incontrato il sindaco Giordani. Non si conosce il contenuto dell’incontro, ma l’ipotesi di vederla scendere in campo non è molto lontana. Nella lista di Giordani, che correrà per il secondo mandato a Padova, ci sono nomi di grande spicco, che poco hanno a che fare col mondo della politica. Oltre al citato Giulio Crisanti, il sindaco uscente ha infatti puntato sul presidente del Padova Roberto Bonetto e sull’ex rugbista Mauro Bergamasco. Il nome di Antonella Viola, se confermato nelle prossime settimane, potrebbe essere l’ennesimo all’interno di una lista di tutto rispetto per il candidato sindaco padovano, ma non si può nemmeno escludere ancora che la divulgatrice scientifica possa correre con una lista personale alla massima poltrona del Comune.