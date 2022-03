Palmi: l’associazione I.M.A.J. ha avviato una raccolta di beni per sostenere il popolo ucraino

11 Marzo 2022 12:46

L’associazione I.M.A.J. di Palmi (RC) in questi giorni ha avviato una raccolta di beni di prima necessita per sostenere la popolazione in Ucraina. Il lavoro non si è soltanto fermato alla raccolta, ma alcuni volontari: Francesco, Alessandro e Carlo hanno avuto in cuore di affittare un furgone e di portare direttamente in Romania, in una città sul confine con l’Ucraina (30 ore di viaggio dalla Calabria), gli aiuti che il popolo Calabrese, e non solo, ha voluto gentilmente donare per sostenere la popolazione che sta vivendo grandi sofferenze a cause della guerra. Di seguito il video del tragitto in Romania verso l’Ucraina. La Calabria è vicina al popolo Ucraino.