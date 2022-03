Palmi: ha esordito il podcast Voice Up! a cura degli studenti dell’IIS Pizi

15 Marzo 2022 13:03

Ha esordito giovedì 10 marzo il podcast Voice Up! Microfoni, studenti & speculazioni a cura degli studenti dell’IIS Nicola Pizi di Palmi (RC). Il progetto prevede la realizzazione di trasmissioni live su temi che leghino insieme discipline già oggetto di studio con aspetti del vissuto degli studenti o, in generale, della società contemporanea. Un gruppo di tredici studenti, accompagnati dai proff. Martino, Ripepi e Sottilotta, docenti dell’Istituto, si è costituito in redazione: alternandosi tra la regia, la scrittura e lo speaking, gli studenti hanno dato il via a un’esperienza che li vede produrre contenuti originali da condividere non solo con i propri compagni ma – potenzialmente – con chiunque abbia una connessione a internet. Si deve alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci l’intuizione di questa immediata applicazione delle conoscenze e delle passioni degli studenti: “Avere la possibilità di esprimersi attraverso una piattaforma di web radio e podcast – ricorda la Dirigente – è una opportunità entusiasmante che collabora in modo decisivo al processo di crescita degli studenti. Se la scuola crede e investe nei progetti che propone è perché è pienamente consapevole del ruolo educativo che riveste. Curare un podcast significa assumersi la responsabilità di un lavoro condiviso e di una voce che non ha confini né barriere”. L’isolamento frequente cui molti studenti – in misura varia – sono stati costretti in questi anni ha, infatti, mutato in parte le abitudini e introdotto alcune abilità nuove. La scuola, perciò, ha visto un rapido quanto necessario incremento dell’uso delle ICT dovendo a più riprese e per periodi più o meno estesi avviare didattica a distanza. È stato perciò necessario sviluppare un atteggiamento di curiosità e scoperta da parte di docenti e studenti, che fosse in grado di cogliere le opportunità rappresentate dalla tecnologia e insieme imparare anche nuovi modi di comunicare e apprendere. Dal nuovo laboratorio allestito dall’Istituto è stata trasmessa la prima puntata per la quale gli studenti hanno scelto il tema della matematica applicata, e hanno chiesto al prof. Antonio Agostino – docente di Matematica e Fisica al Pizi – di prestarsi a un’intervista; l’episodio, trasmesso live, è stato poi immediatamente diffuso attraverso le più note piattaforme di streaming. La neonata redazione ha programmato appuntamenti perlopiù settimanali ma non è escluso che, grazie all’entusiasmo e all’energia diffusi, possano intensificare le trasmissioni per raggiungere sempre più persone in giro per il mondo.