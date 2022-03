23 Marzo 2022 20:58

Palmi, grave incidente in serata tra un’auto e uno scooter: ad avere la peggio i motociclisti, trasferiti d’urgenza all’ospedale di Polistena

Un grave incidente s’è verificato questa sera a Palmi, lungo la strada statale 18, dove uno scooter e un’auto si sono scontrati nei pressi di un incrocio in modo particolarmente violento. Ad avere la peggio i due motociclisti, un ragazzo e una ragazza, entrambi trasportati d’urgenza in ospedale a Polistena con fratture plurime agli arti. Non sono in pericolo di vita.